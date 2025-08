Trois cyclistes béninois aux Etats-Unis pour un stage de préparation

Trois cyclistes béninois se sont envolés ce samedi 2 août 2025, pour un stage de préparation aux Etats-Unis, dans le cadre des prochains Championnats du monde UCI.

Kigali, la capitale du Rwanda accueille en septembre prochain, les Champions du monde UCI. En vue d’une meilleure participation du Bénin à cette grande compétition, la Fédération béninoise de cyclisme (FBC) appuyé par le ministère des sports, a sélectionné un trio de cyclistes qui va séjourner dans la ville de Colorado aux Etats-Unis, pour un stage de préparation.

Ce stage prévu pour durer un mois sera l’occasion pour les cyclistes Hermione Ahouissou, Raimatou Kpovihouede et Exodus Saïzonou, de suivre un programme intensif de préparation qui leur permet d’affûter leurs conditions physiques et tactiques en vue de deux échéances majeures à savoir, la Maryland Cycling Classic et les Mondiaux de Kigali.

Le trois pilotes de vélo sont accompagné par le technicien Salami.

