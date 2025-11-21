« Travel Smart with Lithium Batteries », la campagne mondiale de sécurité de l’IATA

L’Association du transport aérien international (IATA), a lancé le 20 octobre 2025, une campagne mondiale de sécurité appelée « Travel Smart with Lithium Batteries » (Voyagez intelligemment avec des piles au lithium) qui indique aux voyageurs des règles simples concernant le transport par avion de téléphones portables, d’ordinateurs portables, de chargeurs portables et autres dispositifs alimentés par des piles au lithium. La campagne sera déployée sur le site Web et les réseaux sociaux de l’IATA et sera offerte comme actif de marque blanche aux compagnies aériennes, aux aéroports et aux autres partenaires de l’écosystème des voyages.

« Les appareils alimentés par des piles au lithium sont sans danger lorsqu’ils sont manipulés de façon adéquate, mais ils présentent un risque s’ils sont endommagés ou empaquetés de façon incorrecte. Etant donné que de plus en plus de voyageurs emportent de tels appareils, notre campagne Travel Smart with Lithium Batteries va aider les compagnies aériennes à informer les voyageurs de règles simples qu’il faut garder à l’esprit lorsqu’on voyage avec des appareils électroniques, qui sont devenus essentiels dans la vie de tous les jours », explique Nick Careen, vice-président principal de l’IATA, Opérations, Sécurité et Sûreté.

Les voyageurs transportent un plus grand nombre d’appareils, mais disposent d’une connaissance incomplète

Un récent sondage de l’IATA auprès des passagers démontre que la plupart des voyageurs prennent l’avion avec des appareils alimentés par des piles au lithium :

• 83 % des voyageurs ont un téléphone portable ;

• 60 % ont un ordinateur portable ;

• 44 % ont un chargeur portable. Bien que 93 % des voyageurs considèrent qu’ils sont bien informés des règles concernant le transport d’appareils alimentés par des piles au lithium (et 57 % d’entre eux se disent très informés des règles), une méconnaissance critique subsiste :

• 50 % des répondants croient à tort qu’il est correct de placer des petits appareils à pile au lithium dans le bagage enregistré.

• 45 % croient à tort qu’il est correct d’emballer un chargeur portable dans le bagage enregistré.

• 33 % croient à tort que les chargeurs portables et les piles de rechange n’ont pas de limite de capacité.

Sept règles simples de sécurité

La campagne met en évidence sept règles simples que tout voyageur devrait observer :

• Voyagez léger : n’apportez que les appareils et les piles vraiment nécessaires.

• Restez vigilant : si un appareil est chaud, produit de la fumée ou est endommagé, avisez immédiatement l’équipage (ou le personnel aéroportuaire).

• Gardez vos appareils avec vous : transportez toujours vos téléphones, ordinateurs portables, appareils photo, vapoteuses (si autorisé) et autres articles alimentés par piles dans votre bagage à main, et non dans le bagage enregistré.

• Protégez les piles en vrac : les piles de rechange et les chargeurs portables doivent être rangés dans leur emballage d’origine, sinon il faut couvrir les bornes avec du ruban adhésif pour éviter les courts-circuits.

• Rappel au moment de l’embarquement : si votre bagage à main vous est retiré à la porte d’embarquement pour être placé en soute, enlevez d’abord toutes les piles au lithium et les appareils.

• Vérifiez le format des piles : pour les plus grosses piles (plus de 100 watts-heures, comme celles utilisées dans les caméras grand format, les drones et les outils à piles), vérifiez auprès de votre compagnie aérienne, car une autorisation pourrait être requise.

• Vérifiez les règles de la compagnie aérienne : il faut toujours confirmer les politiques de votre compagnie aérienne, puisque les exigences peuvent varier, selon les règlements locaux.

Déploiement dans l’ensemble de l’industrie

Cette campagne multilingue sera déployée dans tous les actifs numériques que les compagnies aériennes et les autres partenaires peuvent adapter et partager avec les passagers, pour assurer une communication sur la sécurité uniforme dans toute l’industrie. Une courte vidéo d’animation, conçue pour rendre les règles simples, intéressantes et faciles à mémoriser, pourra être utilisée par les compagnies aériennes et les aéroports dans leurs canaux numériques et leurs médias sociaux.

Le matériel de la campagne sera aussi offert aux médias et à d’autres entités de la chaîne de valeur de l’aviation pour les aider à informer les voyageurs sur la façon de voyager en toute sécurité avec des appareils alimentés par des piles au lithium.

21 novembre 2025