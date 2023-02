Travaux sur 12,1 km de pistes à Cobly et de 2 barrages à Foumbéa

Les travaux de construction de barrages et de réhabilitation de pistes rurales au titre de la phase IV du projet « Fonds d’Investissement-Agriculture (FI-Agri) » ont été lancés les 24 et 25 février 2023 à Cobly dans l’Atacora et à Foumbéa dans la Donga.

L’aménagement de trois bas-fonds à Gonri, Matalé et à Ouba Tcoumbliehoun sis à Cobly dans l’Atacora de coût respectif de 138.156.645 FCFA, 142.775.950 FCFA et 166.602.500 FCFA a été lancé ainsi que

des travaux confortatifs en lot unique sur la piste Nanagandé -Yimpisseri-Tapoga d’un linéaire de 12,1 km dans la commune de Cobly.

Dans le département de la Donga, c’est la construction d’un lot unique de deux barrages au niveau du bas-fond de Foumbéa d’un montant de 178.007.684 FCFA qui a démarré.

Ces travaux lancés les 24 et 25 février 2023 par le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche dans le cadre de la phase IV du projet « Fonds d’Investissement-Agriculture (FI-Agri) » visent la maîtrise de l’eau, intrant indispensable, pour booster la capacité de production dans la zone et réaliser des cultures de contre-saison.

« Nous avons pris le pari de produire un million de tonnes de riz paddy et d’en récompenser les meilleures communes productrices », a indiqué Gaston Cossi Dossouhoui, ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche.

« J’invite donc les populations bénéficiaires des aménagements à prendre le pari avec nous pour aller à un développement de soi et de la Nation. Cet investissement permettra de réduire la pauvreté, de rendre chaque acteur plus riche et contribuer au développement de la Nation. Je voudrais dire aux entrepreneurs que la qualité des travaux et leur délai d’exécution sont non négociables. Que les élus locaux en soient les vrais gendarmes derrière eux. L’esprit du Président Patrice TALON, c’est de faire les choses indélébiles qui résistent au temps », a indiqué le ministre.

Le ministre a donné des instructions pour que priorité soit donnée aux femmes dans l’attribution des périmètres en cours d’aménagement.

Les travaux sont financés par la Coopération financière allemande KFW.

Marc MENSAH

27 février 2023 par ,