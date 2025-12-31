L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans le commerce maritime mondial, le transbordement de cargaison en mer — appelé ship-to-ship transfer (STS) — n’a rien d’exceptionnel. Cette pratique, largement (…)
CRIET
31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mardi 30 décembre 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), a jugé un gardien accusé d’avoir publié les images intimes d’une (…)
CAN Maroc 2025
31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une rencontre comptant pour la 3e journée de la CAN Maroc 2025, les Guépards du Bénin ont perdu face aux Lions de la Teranga par un score de 3 buts à zéro. (…)
31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bloc Républicain pour des communes autonomes et efficaces dans la gestion des ressources. Quatre ans après le lancement de la réforme de la décentralisation, le Bénin (…)
Elections communales 2026
31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La décentralisation telle que mise en œuvre actuellement n’offre pas trop de possibilités de ressources aux communes. En effet, les ressources financières des communes (…)
31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois.
Depuis 2020 que l’ Union Progressiste le Renouveau fait sa première expérience de gestion des communes dans notre pays, c’est une nouvelle ère (…)
Grand rendez-vous culturel, artistique et spirituel au Bénin
30 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
``Ouidah s’apprête à vibrer au rythme des Vodun Days, du 8 au 10 janvier 2026. À l’occasion d’une conférence de presse tenue ce mardi 30 décembre 2025 à l’Arène de Ouidah, (…)
