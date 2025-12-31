mercredi, 31 décembre 2025 -

Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Transbordements en mer : ce que les données permettent réellement (…)


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans le commerce maritime mondial, le transbordement de cargaison en mer — appelé ship-to-ship transfer (STS) — n’a rien d’exceptionnel. Cette pratique, largement (…)  
CRIET

Un gardien poursuivi pour avoir filmé une jeune femme presque nue à son (…)


31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mardi 30 décembre 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), a jugé un gardien accusé d’avoir publié les images intimes d’une (…)  
CAN Maroc 2025

Les Guépards tombent devant les Lions de la Teranga 3-0


31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une rencontre comptant pour la 3e journée de la CAN Maroc 2025, les Guépards du Bénin ont perdu face aux Lions de la Teranga par un score de 3 buts à zéro. (…)  
ELECTIONS COMMUNALES ET MUNICIPALE DE 2026


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bloc Républicain pour des communes autonomes et efficaces dans la gestion des ressources. Quatre ans après le lancement de la réforme de la décentralisation, le Bénin (…)  
Elections communales 2026

MOBILISATION ET GESTION DES RESSOURCES


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La décentralisation telle que mise en œuvre actuellement n’offre pas trop de possibilités de ressources aux communes. En effet, les ressources financières des communes (…)  
MOBILISATION ET GESTION DES RESSOURCES.


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois. Depuis 2020 que l’ Union Progressiste le Renouveau fait sa première expérience de gestion des communes dans notre pays, c’est une nouvelle ère (…)  
Grand rendez-vous culturel, artistique et spirituel au Bénin

Ouidah prête à accueillir Vodun Days 2026


30 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
``Ouidah s’apprête à vibrer au rythme des Vodun Days, du 8 au 10 janvier 2026. À l’occasion d’une conférence de presse tenue ce mardi 30 décembre 2025 à l’Arène de Ouidah, (…)  
Clôture en apothéose de l’édition 2025 lundi dernier


30 décembre 2025 par La Rédaction
Le Tournoi de l’Espoir National de Tennis a pris fin le lundi 29 (…)
Un nouveau-né retrouvé mort dans un bas-fond à Guéma


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le corps sans vie d’un nouveau-né a été découvert ce lundi 29 décembre (…)
Plus d’une tonne de pétards saisie en décembre 2025


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine est déterminée à lutter contre le bruit sous (…)
Le procès de Soumaïla Sounon Boké renvoyé au 13 février prochain


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Annoncé pour ce mardi 30 décembre 2025, le procès du député Soumaïla (…)
Le procès de Soumaïla Sounon Boké s’ouvre ce mardi à la CRIET


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Poursuivi pour « harcèlement par la biais d’une communication (…)
La Cour constitutionnelle lance la formation de ses délégués électoraux


30 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Cour constitutionnelle a lancé, ce lundi 29 décembre 2025, la (…)
SGDS renforce l’assainissement à Porto-Novo avec du matériel de salubrité


30 décembre 2025 par Marc Mensah
Après Cotonou et Ouidah, la Société de Gestion et de Développement de (…)
Le Bénin se qualifie avant le match contre le Sénégal


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin sont déjà qualifiés pour les 8emes de finale (…)
Contrôle de l’action gouvernementale - Redevabilité


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La bonne gouvernance publique exige l’existence des organes et des (…)
CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITÉ


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’UP Le Renouveau s’est battue ces dernières années pour un changement (…)
Le jeudi 1er janvier déclaré férié, chômé et payé


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La journée du jeudi 1er janvier 2026 est déclarée fériée, chômée et (…)
Liste des assistants aux coordonnateurs d’arrondissement et de zone


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La liste des assistants des coordonnateurs d’arrondissement et de zone (…)
Venu récupérer sa moto après un vol, un homme est arrêté


30 décembre 2025 par Marc Mensah
Un individu a été arrêté, samedi 27 décembre 2025 par le commissariat (…)
3 individus arrêtés avec du chanvre indien dans un couvent


30 décembre 2025 par Marc Mensah
Le commissariat du 4ᵉ arrondissement de Ouidah a arrêté, samedi 27 (…)
25 millions FCFA de faux billets saisis à Bohicon


30 décembre 2025 par Marc Mensah
Deux hommes ont été interpellés, dimanche 28 décembre 2025 à (…)
L’engagement de Moele-Bénin pour la 10ᵉ législature


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Depuis 2016, notre pays (…)
Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin


8 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Message de Talon après la tentative avortée de coup d’Etat


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rassuré toute la Nation béninoise (…)
CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITE


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale est d’une (…)
Les offres du Bloc Républicain pour renforcer le contrôle de l’action (…)


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour le Bloc Républicain (BR), le contrôle de l’action gouvernementale (…)
Pas de pétards en période de fêtes, la Police prévient


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’utilisation de pétards et autres artifices qui détonnent en période (…)
106 cybercriminels arrêtés et 4318 comptes fermés


29 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En un mois, 106 cybercriminels ont été arrêtés au Bénin et 4318 comptes (…)
Les partis invités à respecter la réglementation sur l’affichage (…)


29 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement (…)
La formation des délégués de la Cour constitutionnelle démarre ce lundi


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre des élections législatives du 11 janvier 2026, la Cour (…)
VLAVONOU présente les condoléances du Parlement à la famille HOUDEGBE


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation de députés et de cadres parlementaires, conduite par le (…)
Le Bénin privé d’un cadre pour le match contre le Sénégal


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin seront face aux Lions de la Teranga ce mardi 30 (…)
Composition de l’équipe des Guépards face au Sénégal


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin affrontent les Lions du Sénégal dans la soirée de (…)
La gestion des déchets au cœur des priorités du Bloc Républicain


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son programme de mandature communale, le Bloc Républicain (BR) (…)
Elections communales 2026 : MESSAGE DE LA FCBE


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Thème : L’une des missions de la décentralisation est d’accompagner (…)
GESTION DES DÉCHETS ET ENTRETIEN DES OUVRAGES


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Chères populations, Depuis 2016, vous l’avez tous constaté : nos (…)
