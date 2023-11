Avec les deux matchs des demi-finales dans la catégorie Football qui ont livré leurs verdicts dans la soirée de ce vendredi 10 Novembre 2023, on connaît désormais toutes les affiches des finales de cette 10e édition des Jeux Universitaires du Bénin.

Encore une journée et les Jeux Universitaires qui sont à leur 10e édition vont prendre fin au stade omnisports de Grand-Popo. Au terme des demi-finales jouées ce vendredi dans la catégorie Football, on connaît maintenant toutes les affiches en finales. Si ESAE Parakou s’est facilement imposé face à ESAE Cotonou 2-0 lors de la première demi-finale, la tâche n’a pas du tout été rose pour l’ESST Lokossa face à la FAST UAC. Il a dû batailler pour décrocher sa qualification lors des tirs au but après un score nul (0-0) au terme du temps réglementaire.

En finale, l’ESST LOKOSSA sera face à ESAE PARAKOU ce samedi 11 Novembre à partir de 15h.

Voici les résultats des demi-finales et affiches à suivre en finales dans les catégories Handball et Basketball :



Basketball

Résultats des Demi-finales

SAPIENTIA PARAKOU (34-05) FLASH-UP (Dames)

INEPS (63-07) ESGIS (Dames)

EPAC (46 -41) UCAO ( Hommes)

ESST LOKOSSA (49-47) FLASH-UP

Affiches en finales

Dames : SAPIENTIA PARAKOU Vs INEPS

Hommes : EPAC Vs ESST LOKOSSA

Handball

Résultats des Demi-finales

FLLAC-UAC (22-15) INEPS ( Dames)

INEPS (25-16) INSTI LOKOSSA ( Hommes)

FLASH-UP (28-20) ESM LOKOSSA ( Dames)

SAPIENTIA PARAKOU (23-42) ESST LOKOSSA ( Hommes)

Affiches en finales

Dames : FLLAC-UAC Vs FLASH-UP

Hommes : INEPS Vs ESST LOKOSSA

J.S

10 novembre 2023 par