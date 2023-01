A quelques heures du scrutin législatif du dimanche 08 janvier 2023, le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia s’est adressé à la nation béninoise. Il a rassuré tout le peuple des dispositions prises par la CENA pour le déroulement sans faille de l’élection.

L’élection législative aura bel et bien lieu dimanche 08 janvier 2023. La CENA, institution en charge de l’organisation des élections au Bénin a joué sa partition pour le bon déroulement du scrutin. Le président Sacca Lafia à travers un message à la nation samedi 07 janvier 2023 rassure toute la nation béninoise. « Tout est fin prêt pour le déroulement adéquat des élections législatives », a-t-il rassuré.

Conformément aux dispositions de l’article 12 du Code électoral, Sacca Lafia a rappelé les 02 conditions fondamentales pour exprimer le droit de vote. Il s’agit d’une part, de figurer sur « l’extrait des listes des électeurs de la Circonscription électorale (CE) de sa résidence, sauf les cas de dérogation prévus », et d’autre part, de détenir une pièce d’identification.

Le président de la CENA a ensuite rappelé les pièces dont les électeurs auront besoin pour le vote ce dimanche. Il a cité entre autres, le Certificat d’information personnel (CIP), la carte de la Liste électorale permanente informatisée (LEPI), la carte nationale d’identité, la carte d’identité biométrique aux normes de la CEDEAO, le passeport, le permis de conduire, la carte d’identité professionnelle, le livret de pension civile ou militaire portant la photographie du titulaire, la carte d’étudiant, et la carte d’identité scolaire.

« Les élections sont primordiales pour tout pays démocratique. Elles constituent de grands enjeux pour les uns et pour les autres », a souligné Sacca Lafia. Il exhorte les populations à y prendre massivement part, pour « marquer leur choix ».

Des dispositions sécuritaires ont été prises, a-t-il rassuré.

Les élections selon le président de la CENA sont parfois sources de vives émotions. A cet effet, il invite les populations à faire preuve de patience et de tolérance pour que tout se déroule dans la quiétude et dans la paix.

Avant de souhaiter "bonne chance" aux partis en compétition, le président de la CENA exhorte les agents électoraux à faire preuve de ponctualité, d’assiduité, d’abnégation et de patience dans l’accomplissement de leurs devoirs patriotiques.

F. A. A.

7 janvier 2023 par ,