Tout ce qu’il faut savoir sur la TVM

❖ De quoi ai-je besoin pour payer ma TVM ?

Pour payer la TVM de votre véhicule, vous devez disposer d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur et d’une connexion internet.

❖ Dois-je avoir un IFU avant de payer ma TVM ?

L’Identifiant Fiscal Unique (IFU) n’est pas obligatoire pour le paiement de votre TVM, c’est une information facultative.

❖ Comment payer la TVM en tant que particulier ?

Pour payer la TVM en tant que particulier vous devez vous rendre sur la plateforme tvm.impots.bj et cocher la case « véhicule de transport privé ou public » puis suivre les instructions.

❖ Comment payer la TVM des véhicules de société ?

Pour payer la TVM « des véhicules de société » vous devez vous rendre sur la plateforme tvm.impots.bj et cocher la case « véhicule de société » puis suivre les instructions.

❖ Comment télécharger ma quittance lorsqu’après un paiement je ne l’ai pas obtenue dans mon adresse e-mail ?

Pour télécharger votre quittance sur la plateforme vous devez sélectionner dans le menu, sur tvm.impots.bj, « télécharger quittance TVM » puis renseigner les informations demandées ou suivre la procédure.

❖ Quels sont les centres pilotes dans le cadre de la réforme de couplage du contrôle technique des véhicules automobiles et du paiement de la TVM ?

Nous avons les sites de Ekpè, Tangbo-djévié, Cana et Parakou.

❖ Que faire lorsque la plateforme m’affiche un montant différent de celui que j’ai payé l’année passée pour la TVM de mon véhicule ?

Si la plateforme vous affiche un montant différent de celui que vous avez payé l’année passée pour la TVM de votre véhicule, veuillez-vous rendre à l’ANaTT pour mettre à jour les informations de votre véhicule.

❖ Comment être remboursé après avoir payé deux fois la TVM pour un même véhicule au cours d’une même année ?

Pour être remboursé après avoir payé deux fois la TVM pour un même véhicule au cours d’une même année, veuillez télécharger le formulaire de demande de remboursement sur le site web de la DGI www.impots.bj, le remplir et le déposer au Secrétariat administratif sis au bureau 25, au rez-de-chaussée de l’immeuble DGI-DGE à Cadjèhoun.

❖ Que faire pour être remboursé après un paiement par erreur pour une autre immatriculation ?

Pour être remboursé après un paiement par erreur pour le compte d’une autre immatriculation, veuillez télécharger le formulaire de demande de remboursement sur le site web de la DGI www.impots.bj, le remplir et le déposer au Secrétariat administratif sis au bureau 25, au rez-de-chaussée de l’immeuble DGI-DGE à Cadjèhoun.

❖ Dois-je me rendre obligatoirement à Cotonou pour déposer mon formulaire de demande de remboursement ?

Non, si vous ne résidez pas à Cotonou, ni dans ses environs, vous pouvez envoyer votre formulaire de demande de remboursement à l’adresse secretariat.dgibenin@finances.bj

❖ L’immatriculation de mon véhicule commence par une seule lettre et lors du paiement de la TVM, la plateforme me renvoie un message d’erreur, comment puis-je procéder ?

Dans ce cas, vous devez vous rapprocher des services de l’ANaTT.

❖ Comment payer la TVM des véhicules articulés ?

Pour payer la TVM des véhicules des véhicules articulés vous devez vous rendre sur la plateforme tvm.impots.bj et cocher la case « véhicule articulé (tracteur + remorque) » puis suivre les instructions.



❖ Peut-on associer un tracteur à plusieurs remorques pour le paiement de la TVM ?

Oui, vous pouvez associer un tracteur à plusieurs remorques pour le paiement de la TVM. Pour ce faire, vous devez payer la TVM de chacune de vos remorques en vous rendant sur tvm.impots.bj et en cochant la case « véhicule articulé (tracteur + remorque) » puis en renseignant l’immatriculation du tracteur et de la remorque et suivre les instructions.

❖ Comment faire lorsque mon véhicule est mal catégorisé sur la plateforme ?

Lorsque votre véhicule est classé dans une catégorie autre que celle mentionnée sur la carte grise ; vous devez vous rapprochez des services de l’ANaTT.

❖ Que faire lorsque j’avais payé la TVM de mon véhicule à la caisse et obtenu la quittance, mais la plateforme ne reconnaît pas le paiement ?

Si vous avez payé la TVM de votre véhicule à la caisse et obtenu la quittance de paiement, mais vous ne retrouvez pas le paiement sur la plateforme, ne vous inquiétez pas. Cette erreur ne peut pas vous bloquer dans le processus de paiement, vous pouvez payer la TVM de votre véhicule pour l’année en cours sur tvm.impots.bj

❖ Quelle conduite tenir lorsque j’avais payé la TVM de mon véhicule et je n’ai pas obtenu la quittance ?

Si vous avez payé la TVM de votre véhicule et vous n’avez pas obtenu votre quittance, pas de souci. Veuillez appeler le Call center de la DGI au 133 pour fournir les références de votre paiement.

