Tous les résultats de la 3e journée

La Super Ligue Pro était à l’honneur ce weekend avec les rencontres de la troisième journée de cette saison 2022-2023. Huit matchs étaient au programme.

Après deux journées infructueuses, Coton FC, accueillait, samedi 4 mars 2023 à Ouidah, le promu Bani Gansé. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 buts à 1 en faveur des hôtes.

Tous les résultats de la 3ème journée :

AYEMA FC 3-2 AS TAKUNNIN

CAVALIERS FC 1-1 JAK

COTON FC 2-1 BANI GANSÉ

DADJÈ FC 1-0 ASPAC

DRAGONS FC 1-1 DAMISSA FC

BUFFLES FC 0-0 ASVO

LOTO-POPO 1-0 AS COTONOU

REQUINS FC 1-1 DYNAMO D’ABOMEY

Le classement de la Super Ligue Pro après la 3e journée :

1 – Loto-Popo 09 points +6

2 – Ayema FC 06 points +3

3 – US Cavaliers 05 points +3

4 – ASVO 05 points +1

5 – AS Takunnin 04 points +1

6 – ASPAC 04 points 0

7 – Coton FC 04 points 0

8 – Requins FC 04 points 0

9 – Dadjè FC 04 points -1

10 – JA Kétou 04 points -2

11 – Dragons FC 03 points 0

12 – Dynamo Ab. 03 points 0

13 – Bani Gansè FC 03 points -3

14 – Buffles FC 02 points -1

15 – Damissa FC 01 points -3

16 – AS Cotonou 01 points -4

J.S

7 mars 2023 par ,