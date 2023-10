Tous les résultats de la 2e journée

Les pelouses de la Ligue professionnelle étaient en couleurs ce week-end pour le compte de la 2e journée du championnat saison 2023-2024. Découvrez les résultats de cette journée.



Démarrée depuis samedi dernier avec le report des matchs de la première journée sauf celui du coup d’envoi officiel, la Ligue Pro était à sa deuxième journée ce week-end. S’il a perdu lors de son entrée dans le championnat, Loto-Popo s’est fait encore accrocher à domicile par Hodio. Le score de la rencontre est de zéro partout. Un début de saison déjà chaotique pour les Loto Boys.

Découvrez les résultats de cette deuxième journée :

Zone A :

– Dynamique 1-0 Panthères

– Cavaliers 0-0 Bani Gansè

– Takunnin 2-1 Damissa

– Dynamo P 1-1 Béké

Repos : Buffles FC

Zone B :

– Real Sport 0-0 Dynamo d’Abomey

– Dadjè 1-0 Soleil

– Loto-Popo 0-0 Hodio

– Tonnerre 0-0 Abeilles

Repos : Espoir FC

Zone C :

– Requins 2-1 Étoiles Filantes

– AS Cotonou 1-0 contre Aïnonvi

– Adjidja 1-2 ASPAC

– AS Police 3-1 Aziza

Repos : Coton FC

Zone D :

– JS Ouidah 0-0 Ayema

– SOBEMAP 2-1 ASVO

– Djeffa 1-2 Avrankou O

– JA Kétou 2-1 JS Pobè

Repos : Dragons



J.S

29 octobre 2023 par ,