Tous les résultats de la 13e journée

La 13e journée de la Ligue professionnelle a livré son verdict ce week-end.

A Covè, c’est une équipe de Loto-Popo à réaction qui est allée balayer Soleil FC dans son jardin samedi 07 janvier. Le club de Grand-Popo s’est offert un succès éclatant 4-1 au bout d’un match compliqué. Une large victoire qui permet au club de reprendre les rênes de la zone B de la Ligue Pro du Bénin.

Les autres résultats des rencontres de la 13e journée :

DYNAMO P – DYNAMIQUE FC 1-0

SITATUNGA FC – ASPAC 0-0

BUFFLES FC – RÉAL SP 1-1

TAKUNNIN FC – BÉKÉ FC 2-0

CAVALIERS FC – PANTHÈRES FC 0-0

SOLEIL FC – LOTO-POPO 1-4

ESPOIR FC – ÉNERGIE FC 1-0

AS TONNERRE – HODIO FC 1-2

BANI GANSÉ – DYNAMO D’ABOMEY 2-1

OFMAS-SAD – ADJIDJA FC 0-1

REQUINS FC – AS COTONOU 2-2

COTON FC – AS POLICE 2-0

AYÉMA FC – SOBEMAP SPORT 2-1

DRAGONS FC – DJEFFA FC 2-0

JAK – JSO 1-0

ASVO – AO 3-1

