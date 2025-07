« Tous ignorent l’accord de coopération policière entre nos États »

Depuis le 19 décembre 2003, un accord de coopération en matière de police criminelle lie les états de la Communauté Économique des Etats de la Cedeao.

Le document est signé par Mathieu Kérekou du Bénin, Laurent Gbagbo de la Côte d’iVoire, John Kuffor du Ghana, Henrique Rosa de la Guinée Bissau, Olusegun Obasandjo du Nigeria, Me Abdoulaye Wade du Sénégal , Mamadou Ta dja du Niger etc …

De manière concrète, cet accord stipule que la Police d’un État peut se faire remettre tout malfrat arrêté sur le territoire d’un état signataire. Autrement dit, le Ghana peut remettre au Bénin un malfrat qu’il recherche sans grandes procédures.

C’est en substance ce qu’a déclaré à notre rédaction un officier supérieur de la police républicaine admis à la retraite.

Selon lui, les remises de police à police ou les extraditions sont courantes entre pays membres de la Cedeao sur la base de cet accord. En exemple, on peut citer les multiples échanges entre le Bénin et le Nigeria, le Togo et le Bénin, le Bénin et la Côte d’iVoire, le Bénin et le Sénégal etc.

Votre journal publie ici l’intégralité de l’accord de coopération policière entre pays membres de la Cedeao

