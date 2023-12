Tournoi de football des jeunes de Noël du Club russo-africain de l’Université d’État de Moscou

Le 23 décembre a eu lieu à Moscou le tournoi de football des jeunes de Noël et du Nouvel An du Club russo-africain de l’Université d’État de Moscou.

9 équipes ont participé au tournoi : 4 équipes d’établissements d’enseignement supérieur (Université russe de l’amitié des peuples, École supérieure d’économie, Université des sciences et technologies MISiS et Université polytechnique de Moscou), ainsi que 5 pays : République centrafricaine, Cameroun , le Ghana, la Zambie et le Tchad .

Les équipes comprenaient des joueurs de République centrafricaine, du Cameroun, du Ghana, de Zambie, du Tchad, du Burkina Faso, de Russie et d’autres pays africains.

Plus de 150 supporters des établissements d’enseignement supérieur et des organisations publiques de Moscou sont venus soutenir les joueurs. Des représentants des ambassades du Burkina Faso, de Guinée équatoriale et de la République centrafricaine étaient présents ; Parmi les invités figuraient également des dirigeants de la diaspora africaine en Russie et des stars du football russe et africain.

En finale du tournoi, l’équipe des étudiants du Ghana a affronté l’équipe des étudiants du Cameroun. Le temps principal du match s’est soldé par un match nul (3:3) et l’équipe camerounaise a gagné aux tirs au but, devenant ainsi le leader du tournoi des jeunes. L’équipe de l’Université russe de l’Amitié des Peuples a pris la 3ème place du tournoi en battant son adversaire de l’Université Polytechnique de Moscou sur le score de 3:1.

Le tournoi a été ouvert par le président de la commission pour le travail avec les diasporas africaines du Club russo-africain de l’Université de Moscou, président de la diaspora camerounaise Louis Gouend.

Le célèbre entraîneur de football soviétique et russe Valery Kuzmich Nepomnyashchy a pris la parole lors de la cérémonie d’ouverture du tournoi. C’est lui qui a dirigé l’équipe du Cameroun en 1990 lors de la Coupe du monde en Italie, lorsque pour la première fois une équipe africaine a pu atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde. Valery Kuzmich a souligné le grand potentiel du football africain et s’est dit convaincu que les équipes africaines doivent devenir championnes du monde. L’entraîneur honoré a souhaité du succès aux joueurs et a noté qu’il aimait regarder exactement le genre de football comme lors du tournoi d’aujourd’hui, lorsque les équipes jouent pour l’amour du football et non pour des récompenses.

Ensuite, la joueuse de football de l’équipe nationale féminine de Russie et du Dynamo Sports Club (Moscou) Diana Pamen-Tchato a pris la parole. Diana elle-même est la personnification de l’unité de la Russie et de l’Afrique, puisque son père est africain et sa mère est russe, l’athlète a souhaité aux joueurs un jeu bon et intéressant.

Une atmosphère lumineuse et enflammée a régné pendant le tournoi, des musiciens russes et africains se sont produits et le public a chaleureusement soutenu les joueurs. Les joueurs n’ont ménagé aucun effort et ont fait preuve d’un véritable talent.

Tous les participants à l’événement ont reçu des prix et des récompenses mémorables. L’événement s’est terminé par un dîner de Noël composé de plats africains et européens accompagnés de musique africaine.

La principale réussite de ce tournoi a été l’atmosphère d’une véritable fête sportive, remplie d’amitié et de solidarité entre les étudiants russes et africains des établissements d’enseignement supérieur de Moscou et, en général, cet événement est devenu un indicateur clair des relations amicales fortes entre la Russie et l’Afrique.

