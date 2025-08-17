dimanche, 17 août 2025 -

Présidentielle 2026

Topanou dresse le profil idéal du Président post-Talon




À moins d’un an de la Présidentielle 2026, le débat sur l’après-Talon s’intensifie. Reçu ce dimanche 17 août 2025 sur L’invité, l’émission politique de esaetv.bj, Prudent Victor Topanou, député de la 9e législature et maître de conférences en sciences politiques, a défini les qualités que devrait incarner le prochain président du Bénin.

Le futur président du Bénin devra puiser dans l’héritage de quatre des anciens présidents de l’ère du Renouveau démocratique. « La personne doit être une parfaite synthèse de Soglo, Kérékou, Yayi et Talon », a indiqué Prudent Victor Topanou, député de la 9e législature le 17 août 2025 sur esaetv.bj

Si l’invité ne cite pas de nom, il insiste toutefois sur le fait que le successeur doit consolider les acquis du régime actuel. « D’abord, (il doit essayer de, NDLR) maintenir le cap. Ça ressemble fort au slogan d’un parti mais c’est très important ! Je fais partie de ceux qui pensent que le président Talon a emmené le pays à un niveau qu’on n’a jamais atteint. Il ne faut pas qu’on redescende », a ajouté Prudent Victor Topanou.

Au-delà de la continuité, le politologue attend aussi des progrès. Le futur président devra « faire mieux ». A défaut, celui-ci devra être, au moins, au même niveau de réalisations que le président Patrice Talon. Et il ne sera pas seul dans cette tâche. La presse et la classe politique devraient contraindre le futur président au maintien des acquis, a conclu le professeur Topanou.
M. M. 

17 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




