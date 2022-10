Top 5 des plus beaux casinos du Canada

Figurant parmi les destinations touristiques les plus prisées au monde, le Canada propose l’une des variétés de casinos terrestres les plus étendues et impressionnantes à ce jour. Laissez-vous guider, nous avons sélectionné pour vous les casinos les plus luxueux et majestueux à ne pas manquer lors de votre passage au Canada.

Casino Niagara

Comme son nom l’indique, le Casino Niagara est situé juste au bord de la rivière Niagara et des chutes qui lui ont valu sa célébrité. Ouvert en 1996, l’établissement vous accueille dans une atmosphère moderniste et pétillante afin de vous permettre de profiter au mieux de ses trois restaurants, spectacles et promotions.

Pour ce qui est du jeu pur, le Casino Niagara propose 1300 machines à sous, 40 tables de jeu et une salle entièrement dédiée au poker.

Casino de Montréal

Situé dans l’ancien pavillon de la France de l’Exposition Universelle de 1967 sur l’Île Notre-Dame, le Casino de Montréal est l’un des bâtiments les plus emblématiques de la ville.

S’étendant sur neuf étages, l’établissement propose plus de 150 tables de jeu, 3000 machines à sous ainsi que l’un des plus grands jeux de Keno en Amérique. Le Casino de Montréal compte également cinq restaurants et une salle de 500 places accueillant une multitude de spectacles et de comédies musicales.

Caesars Windsor Hotel & Casino

Situé sur la rive canadienne de la rivière Détroit, juste en face de la ville du même nom, le Caesars Windsor Hotel & Casino est un impressionnant complexe de loisirs pour tous les visiteurs et joueurs de passage.

En plus de son hôtel 4 étoiles et ses 750 chambres au luxe raffiné, le Caesars propose six restaurants, une piscine intérieure et un spa. Le côté casino n’est pas en manque avec 85 tables de jeux, 2230 machines à sous et une gigantesque salle de 5000 places, le Colosseum, qui propose des spectacles tous les soirs.

River Rock Casino

Le River Rock Casino Resort, situé dans la charmante ville portuaire de Richmond, en banlieue de Vancouver, propose une grande variété de jeux de casino.

En plus de son large éventail de jeux de table, de ses 1100 machines à sous, de sa salle de poker et des salles VIP pour les joueurs aguerris, le River Rock offre huit restaurants et un hôtel en bord de mer dont vous garderez un souvenir impérissable.

Fallsview Casino

Construit au bord d’une falaise surplombant les chutes du Niagara, le Fallsview Casino est un gigantesque immeuble moderniste proposant une gamme impressionnante de jeux, avec pas moins de 3500 machines à sous et 130 tables de jeux.

Le Fallsview Casino comprend également un hôtel de luxe de 372 chambres, un spa et un centre de remise en forme à service complet, des dizaines de boutiques et de restaurants, ainsi que deux salles de spectacle : l’élégant Avalon Theatre et le colossal OLG Stage, un complexe de 5000 places.

Conclusion

Le poker, le blackjack, les machines à sous et la roulette sont les jeux les plus populaires parmi les joueurs canadiens dans les casinos terrestres mais également sur ceux en ligne, comme le démontre le succès retentissant de sites locaux tel que Platin Casino Canada. En effet, le Canada n’a rien à envier à son voisin du sud en matière de casino. Le pays est en recherche permanente de renouveau et de formes originales de divertissement destinées à tous types de joueurs. Il offre l’une des panoplies de jeux de casino les plus étendues et diversifiées de la planète.

26 octobre 2022 par