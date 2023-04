Tonato s’enquiert du niveau de dragage du lac Ahémé

Le ministre du cadre de vie et du développement durable a visité ce vendredi 07 avril 2023, le site de dragage du lac Ahémé à Djondji-Houncloun. José Tonato est allé s’enquérir du niveau de dragage, plus d’un an après le lancement officiel des travaux.

Le 27 janvier 2022, José Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable procédait au lancement officiel des travaux de dragage du lac Ahémé. Plus d’un an après ce lancement officiel, l’autorité ministérielle fait une visite de terrain vendredi 07 avril 2023. Objectif, apprécier le niveau de dragage du lac. Il a visité au cours de sa visite, le chenal Aho, l’avenue des palétuviers, et quelques endroits stratégiques du projet de dragage.

Les travaux de dragage à Djondji-Houncloun s’inscrivent dans le cadre de la réhabilitation du lac Ahémé et de ses chéneaux. D’un coût global de plus de 21 milliards de francs CFA, entièrement financé par le budget national, les travaux visent le dragage de 208 hectares sur le plan d’eau, avec une profondeur de maximale de 06 mètres.

Plus de détails à venir.

7 avril 2023 par ,