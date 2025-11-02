Tonato lance les travaux de la route Akassato–Sô-Ava

Le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable, José Tonato a procédé, ce vendredi 31 octobre 2025, au lancement officiel des travaux de construction de la route Akassato–Sô-Ava et à l’inauguration de nouveaux équipements communautaires à Ganvié.

La commune de Sô-Ava franchit une nouvelle étape dans sa marche vers le développement avec la mise en œuvre de plusieurs projets inscrits dans le cadre du programme « Réinventer la cité lacustre de Ganvié ». Cet ambitieux programme, qui figure parmi les projets phares du programme d’Action du Gouvernement, bénéficie depuis 2019 d’un cofinancement de l’Agence Française de Développement, à hauteur de 38 millions d’euros, soit environ 25 milliards de FCFA. « Nous sommes heureux d’accompagner l’État et la municipalité dans cette ambition de transformer Ganvié, en améliorant sensiblement les conditions de vie des populations, et de continuer surtout de faire un haut lieu de fréquentation touristique au Bénin », a affirmé l’ambassadrice de la France près le Bénin, Nadège Chouat. Le programme « réinventer la cité lacustre de Ganvié » vise à améliorer l’accès à l’eau potable et à l’électricité, ainsi qu’à des routes praticables en toute saison. Selon Nadège Chouat, le projet financera le bitumage de la route d’accès à Sô-Ava depuis le carrefour d’Akassato qui se trouve être la seule route nationale qui donne accès à la commune. « Cette route va non seulement améliorer la mobilité et la sécurité des usagers, mais aussi renforcer l’attractivité économique et touristique de la cité lacustre, en facilitant les échanges et l’accès aux services. Elle contribuera à se rapprocher des communautés et finalement à soutenir la croissance durable », a-t-elle soutenu.

Les nouveaux équipements communautaires inaugurés à Ganvié se composent d’une maison de la Francophonie, d’une maison des jeunes, d’un centre artisanal, d’une place des collectivités, des hangars, du marché flottant. « Ces espaces visent à renforcer à la fois l’amélioration touristique, la création d’activités génératrices de revenus aux bénéfices des habitants, mais également d’activités culturelles pour les jeunes », a indiqué l’ambassadrice de France près le Bénin.

Une réponse concrète aux besoins des populations

Le préfet du département de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia, a salué la vision du président Patrice Talon et la coopération fructueuse avec la France. « L’inauguration des équipements communautaires et du lancement des travaux de la route Akassato-Sô-Ava est une réponse concrète aux besoins exprimés par les populations de Sô-Ava », a-t-il affirmé. À l’en croire, ces réalisations illustrent la mise en œuvre effective de la politique de décentralisation et de développement à la base prônée par le gouvernement de Patrice Talon. Jean-Claude Codjia a invité les populations bénéficiaires à faire bon usage des équipements mis à leur disposition, à veiller à leur entretien et à s’impliquer pleinement dans la réussite du projet routier en respectant les consignes des entreprises et des autorités compétentes.

Pour que l’offre touristique soit vendable

Le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable, José Tonato, a replacé ces réalisations dans la logique globale du PAG, centré sur le développement touristique et l’amélioration du cadre de vie. « Ganvié est l’un des sept pôles que le gouvernement a choisi de promouvoir, de développer, de structurer pour que l’offre touristique que propose le Bénin, au Béninois et au monde entier, soit une offre vendable. D’où le projet « Réinventer la cité lacustre du Ganvié », a-t-il expliqué. Pour que le tourisme puisse se développer, poursuit-il, il faut que le cadre de vie soit viable, que les gens soient fiers de vivre dans leur environnement et dignes pour accueillir les touristes. « En lançant la construction de cette route, nous démultiplions les capacités de desservir, de désenclaver et de développer toute la commune de Sô-Ava et donc le Grand Nokoué », a-t-il ajouté.

D’autres projets sont annoncés tels que la modernisation et l’aménagement de l’embarcadère de Calavi qui permet aux touristes de rejoindre Ganvié, la construction d’un CEG, d’un hôpital avec l’appui de la Fondation Claudine Talon, le développement du réseau électrique sous l’eau, etc. Le maire de Sô-Ava, André Todjè, a exprimé la reconnaissance de sa population au gouvernement béninois et à ses partenaires pour ce projet structurant, symbole d’une coopération agissante au service du développement local.

Akpédjé Ayosso

