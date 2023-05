Tonato échange avec une délégation de l’Aviation civile de Qatar

Le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable (MCVT), José Tonato a reçu, lundi 15 mai 2023, une délégation conduite par Mohammed Faleh AL- Hami, président de l’Autorité de l’Aviation Civile du Qatar.

Echanges entre le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable, José Tonato et une délégation de l’Autorité de l’Aviation Civile du Qatar conduite par son président Mohammed Faleh AL-Hajri. Ils ont abordé plusieurs questions dont notamment les pistes de coopération entre les deux pays dans le domaine du trafic aérien et les opportunités d’investissement, de formation afin de renforcer les capacités d’opération du Bénin. Le ministre José Tonato a rassuré la délégation du Qatar de la volonté des autorités béninoises à collaborer avec le Qatar et à mettre en œuvre les différents projets communs pour "élever davantage l’échiquier" de l’aviation civile du Bénin aux standards internationaux.

La séance a eu lieu en présence d’Hamad Al Kuwari, Chargé des Affaires de l’Ambassade du Qatar au Bénin et de Karl Legba, Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC).

