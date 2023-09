Tonato FC sacré champion

La première édition du tournoi de football de petit camp dénommé "Tous ensemble" a pris hier dimanche 10 septembre. La grande finale opposait Tonato FC à Canada FC. L’arrivée, c’est Tonato Fc qui s’en sort vainqueur sur un score de 1-0.

Clap de fin pour le tournoi de proximité "TOUS ENSEMBLE" organisé par William TCKEKPE pour le compte de la jeunesse des 13 arrondissements de Cotonou. Ce dimanche 10 septembre 2023, Tonato FC devait affronter Canada FC dans le compte de la grande finale. Le match a opposé les deux formations sur le terrain des sports du CEG Gbegamey. Un seul but a suffit à Tonato FC pour plier la rencontre et s’offrir le titre de champion de cette première édition qui ferme ses portes en apothéose.

Cette finale a été marquée par la présence effective du ministre des sports Oswald Homeky, du maire de Cotonou Luc Atrokpo et de plusieurs Honorables députés à l’Assemblée Nationale, ainsi que des élus locaux et communaux, des personnalités polico-administratives, des acteurs sportifs et du public fortement mobilisé. Avec son objectif de contribuer à l’épanouissement de la jeunesse à Cotonou, William TCKEKPE met déjà en grande impatience les amoureux du football de petit camp pour la deuxième édition du tournoi "Tous ensemble".

J.S

