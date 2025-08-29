Tognifodé encourage les handicapés au SNAB

Le ministre des affaires sociales et de la microfinance a effectué une visite au Palais des congrès ce jeudi 28 août 2025. Véronique Tognifodé est allée encourager les personnes en situation de handicap que son département ministériel appuie dans le cadre du Salon national de l’artisanat du Bénin (SNAB).

Le gouvernement matérialise une fois encore sa politique d’inclusion des personnes handicapées. Plusieurs jeunes de cette couche vulnérable de la société participent au Salon national de l’artisanat (SNAB) 2025 grâce à l’appui de Sightsavers.

Au cours d’une visite, ce jeudi, le ministre des affaires sociales accompagnée de quelques collaborateurs, a pu constater l’effectivité de la participation de ces artisans, très enthousiastes de présenter leurs produits. Véronique Tognifodé a salué leur créativité qui pour elle, constitue « une richesse nationale ». « Le gouvernement reste déterminé à vous accompagner afin que vos talents trouvent toujours un espace d’expression et de valorisation », a-t-elle promis avant d’exprimer sa gratitude au partenaire Sightsavers.

F. A. A.

