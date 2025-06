Tognifodé au contact des handicapés et malvoyants dans le septentrion

Le ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé, a effectué ce mardi 03 juin 2025, une descente au Centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Péporyakou (Natitingou) et au Centre de promotion sociale des aveugles de Parakou.

C’est avec beaucoup de joie que les pensionnaires du Centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Péporyakou ont accueilli Véronique Tognifodé, ministre des affaires sociales ce mardi 03 juin 2025. Accompagnée des cadres de son département ministériel et du préfet de l’Atacora, elle est allée s’enquérir des conditions de formation dans ce centre, encourager les pensionnaires et leur témoigner de la « solidarité constante » du gouvernement. Sur les lieux, l’autorité ministérielle s’est dite très satisfaite du dynamisme et la détermination des apprenants. Elle les a ensuite exhortés à maintenir leur engagement afin de contribuer activement à la réalisation de la vision du chef de l’Etat pour « une société plus inclusive et équitable ». Ces derniers ont profité de la visite du ministre pour exprimer leur reconnaissance au gouvernement pour les récentes mesures sociales et préférentielles en faveur des personnes handicapées au Bénin.

Après Natitingou, cap est mis sur le Centre de promotion sociale des aveugles de Parakou où Véronique Tognifodé a félicité les élèves malvoyants qui venaient de terminer les épreuves du Certificat d’études primaires (CEP). Elle a également adressé ses messages d’encouragement à l’endroit de ceux qui se préparent pour les examens du BEPC et du BAC.

Cette visite du ministre des affaires sociales s’inscrit dans une dynamique de suivi des actions sociales et de promotion des droits des personnes vivant avec un handicap au Bénin.

F. A. A.

4 juin 2025 par ,