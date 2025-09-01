Togbé Yédy invoque la paix sur la nation béninoise

Le Stade municipal d’Athiémé a accueilli, ce samedi 30 août 2025, une grande cérémonie de prières placée sous le signe de la paix, de la cohésion nationale et de la stabilité politique. Initiée par le Président Communal CNCVB-RACINE de Athiémé, Sa Majesté Togbé Yedy, cette rencontre spirituelle a rassemblé plusieurs autorités.

Dans une atmosphère empreinte de ferveur et de solennité, la cérémonie a mêlé chants sacrés, danses rituelles et invocations en faveur de la nation béninoise. Les jeunes initiées parées de tenues traditionnelles, ont ouvert la procession, suivies des prêtresses et responsables religieux. Dans son message, le Président Communal CNCVB-RACINE de Athiémè, Mami Togbé Yédy, a souligné l’importance de la paix comme fondement du développement durable. Il a invité les populations à préserver les valeurs d’unité et de tolérance, tout en adressant une prière particulière pour la protection du Chef de l’État et la prospérité du peuple béninois.

Le maire d’Athiémé Saturnin Dansou a rappelé le caractère non partisan de l’événement : « Quel que soit votre bord politique, vous devez soutenir cette activité parce qu’il s’agit de la prière pour notre nation. Elle n’a pas de couleur politique ». Pour le Maire de Dogbo, Magloire Agossou, la prière est la nourriture de notre âme. « On est dans la prévention pour que la guerre n’arrive pas », a-t-il ajouté.

Selon le Président National du Cadre de Concertation des Jeunes (CCJ), Laurent D. Zomaï, la prière nourrit l’âme, combat et prévient les mauvais esprits. La paix étant un comportement, il a exhorté les populations à continuer à cultiver la paix, à travailler pour la consolidation de la paix. « La prière n’est pas un simple geste encore moins un simple rituel. Mais le fil d’or qui relie notre présent aux bénédictions de nos ancêtres. (...). À travers cette prière, nous préparons un climat où chaque geste de 2026 portera la marque de l’unité et de la paix. Le Bénin fort de ses traditions avance vers 2026 sans briser ses liens de fraternité de l’unité et la cohésion », a déclaré Laurent D. Zomaï.

Le préfet du Couffo et du Mono ont salué l’initiative du Président Communal CNCVB-RACINE de Athiémé, Togbé Yedy mobilisant les fils et filles du pays autour d’une cause noble.

