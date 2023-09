TikTok condamné à une amende de 345 millions d’euros par l’UE

Le réseau social chinois TikTok a été condamné à une amende de 345 millions d’euros par l’UE pour avoir violé les lois sur la sécurité des données personnelles des mineurs. C’est ce qu’a annoncé le bureau de la commissaire irlandaise à la protection des données.

"Le fait que les paramètres par défaut du profil personnel le rendent public a créé plusieurs risques potentiels pour les enfants de moins de 13 ans qui ont accédé à la plateforme", indique la décision

Le bureau de la commissaire a également souligné que l’application TikTok encourageait les utilisateurs à choisir des paramètres de confidentialité moins stricts lors de l’enregistrement et du téléchargement de vidéos. Il a souligné que cela se faisait par le biais de ce que l’on appelle les "dark patterns", des caractéristiques de l’interface et du fonctionnement de l’application qui permettent aux utilisateurs de prendre plus facilement des mesures qui vont à l’encontre de leurs intérêts.

Il s’agit de violations constatées au cours de la période allant du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2020. Les responsables de TikTok ont exprimé leur désaccord vis-à-vis de la décision du régulateur et du montant de l’amende, soulignant que les violations énumérées ont été éliminées avant le début de l’enquête en septembre 2021.

