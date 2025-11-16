dimanche, 16 novembre 2025 -

Divertissement jeunesse

TiVi5Monde enchante les petits au Centre Eya




Le Centre communautaire Eya a vibré, vendredi 14 novembre 2025, au rythme de la joie et des rires d’enfants venus participer à la première projection publique de dessins animés TiVi5Monde organisée au Bénin. Cette initiative entièrement gratuite témoigne des excellentes performances de la chaîne jeunesse.

TiVi5Monde offre aux petits une séance de divertissement, d’apprentissage et de créativité. C’est à l’occasion d’une projection publique de dessins animés au Centre Eya. Dans une ambiance joyeuse, rythmée par l’excitation de l’événement, les enfants ont participé à une série d’ateliers ludiques et éducatifs ; peinture, coloriage, maquillage artistique et lecture.

Les enfants répartis en groupe pour les ateliers

« Ce n’est jamais simple avec les enfants, mais ils se sont bien amusés, et c’est l’essentiel », a confié le plasticien et graffeur Hervé Hélou, responsable de l’atelier peinture.
En rotation, chaque groupe a pu profiter de tous les ateliers, dans une dynamique à la fois organisée et vivante.

Une immersion dans l’univers jeunesse africain et francophone

Après les ateliers, place à la projection. L’amphithéâtre du Centre Eya s’est transformé en salle de cinéma, accueillant les enfants dans de bonnes conditions. Pour cette première au Bénin, des dessins animés issus d’Afrique et du monde francophone ont été projetés tels que Roi Keïta, Kassa le messager ; à la recherche du légume star, ainsi que la série d’animation ‘’Les Sisters’’ très appréciée du jeune public.

Pendant environ une heure, les enfants ont découvert une diversité de styles, d’histoires et d’univers, révélant la richesse de l’animation africaine et francophone. « Nous sommes au Bénin pour faire la promotion de la chaîne pour les enfants TiVi5Monde. L’idée est de permettre à n’importe quel enfant de découvrir la chaîne et d’avoir une approche directe et d’offrir une vraie séance de cinéma avec leurs héros préférés », a confié Guillaume Danard, responsable marketing de TV5Monde.

Projection de dessins animés

TiVi5Monde diffuse des productions de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, mais aussi celles d’Afrique. Selon lui, l’initiative vise également à encourager les producteurs et réalisateurs locaux à proposer leurs œuvres pour une éventuelle acquisition. L’événement a réuni plus de 80 enfants grâce au partenariat structurant entre le Centre communautaire Eya et les écoles environnantes. Depuis plusieurs années, Eya développe un programme d’accompagnement centré sur la réussite scolaire, l’éducation et l’épanouissement des enfants. Ce partenariat constitue un pilier essentiel dans la capacité du centre Eya à offrir des opportunités culturelles et éducatives aux enfants.

Akpédjé Ayosso

À propos de TV5Monde et TiVi5Monde

TV5Monde est un réseau de chaînes de télévision francophones internationales. TV5Monde est présente dans plus de 200 pays et territoires. Lancée en janvier 2012, sa chaîne dédiée à la jeunesse TiVi5Monde est disponible en Afrique depuis juin 2016 via Canal+ et la TNT. Elle est spécialisée dans les séries d’animation en français, dont de nombreuses œuvres africaines. La chaîne valorise le patrimoine culturel francophone tout en offrant un espace de diffusion pour les créateurs du continent.

16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




