Thyldah lance le clip du single ‘’Géants’’

Le clip-vidéo du single ‘’Géants’’ de Thyldah, Mathilde Toussaint AGBOTON à l’état civil, est disponible dès ce 02 octobre. Ce deuxième single de l’artiste d’origine béninoise qui a grandi à l’île de la Réunion a été diffusé en avant-première dimanche 1er octobre 2023 à Cotonou.

Le morceau ‘’Géant’’ a été enregistré dans un studio de l’île de la Réunion. Le clip-vidéo tourné, quant à lui, à Cotonou montre de « beaux endroits » à Cotonou et à Ouidah, ville qui accueille depuis peu de nombreux projets culturels.

Thyldah est « très contente » d’avoir fait participer des acteurs béninois notamment des danseurs et chorégraphes béninois à la réalisation du clip-vidéo de ‘’Géants’’.

« C’est un morceau de pop avec des influences africaines, (…) des influences Jazz aussi mais ça reste de la pop », a-t-elle expliqué, dimanche dernier, à la soirée de première diffusion du clip, en ce qui concerne le style de musique.

Le morceau à travers son refrain intitulé ‘’Comme des géants sur le toit du monde’’ invite à nous sentir « comme des géants » quelque que soit ce qui nous arrive dans la vie. « (…) Il faut toujours sentir l’amour autour de soi et être avec les gens qui nous portent. Donc, il faut éliminer la négativité et rester avec les gens qui sont seulement positifs et avoir toujours cette pensée d’amour pour pouvoir nous élever », a indiqué Thyldah.

Pur produit de la musique qu’elle pratique depuis son enfance, Mathilde Toussaint AGBOTON alias Thyldah a joué au Conservatoire de Valences et enseigné la musique à Barcelone. Elle a tourné sur les plus grands festivals de Jazz. Thyldah manie le piano avec dextérité, selon l’artiste Kmal Radji qui souhaite qu’elle inspire des jeunes pour faire vivre une « autre façon de voir la musique ».

Selon ce soutien de l’artiste, Thyldah est engagée à partager ses connaissances qui pourraient apporter énormément à l’environnement de la musique. « C’est pour cette raison qu’elle a participé à The Voice, ce n’était pas pour se faire connaître puisqu’elle aurait pu faire The Voice Angleterre, The Voice France, The Voice Etats-Unis », a ajouté Kmal Radji.

A l’endroit de ceux qui pensent que le Jazz, rythme par lequel s’est révélé Thyldah au public, est une musique élitiste, Kmal Radji a retorqué qu’il s’agit d’une musique noire. Comme le Massè ou le Agbadja du Bénin ou le Maloya de la Réunion, le Jazz a évolué.

Le clip-vidéo du single ‘’Géants’’ de Thyldah est disponible sur You tube et sur la page facebook de l’artiste.

Thyldah, Mathilde Toussaint AGBOTON à l’état civil, a représenté le Bénin au concours The Voice Afrique francophone 2021. Le Bénin a atteint les phases de demi-finales du concours avec 3 représentants (Mathilde Toussaint Agboton, Carina Sen Zinsou et Gyovanni Houéssou).

Marc MENSAH

