Association du transport aérien international

Thomas Reynaert nommé vice-président principal, Affaires extérieures




L’Association du transport aérien international (IATA) annonce la nomination de Thomas Reynaert au poste de vice-président principal, Affaires extérieures. À compter du 1er septembre, M. Raynaert coordonnera les efforts de plaidoyer mondial de l’IATA depuis son bureau de Bruxelles, en Belgique.

M. Reynaert se joint à l’IATA après avoir œuvré chez IBM à titre de vice-président responsable des affaires gouvernementales et réglementaires pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique depuis 2023. Avant d’entrer chez IBM, il a été directeur général fondateur du groupe Airlines for Europe (A4E), qu’il a dirigé avec succès de 2016 à 2023. Son expérience en aviation et en technologie s’étend à l’aérospatiale, puisqu’il a œuvré durant les sept années précédant son passage à A4E chez United Technologies, comme président des opérations internationales pour l’Europe, avec une orientation vers les affaires gouvernementales.

« Il est essentiel que les gouvernements comprennent la valeur créée par l’aviation et les problèmes qui affectent les compagnies aériennes qui relient les gens et les économies. Thomas apporte avec lui le savoir et l’expérience qui aideront l’IATA à améliorer son efficacité dans ses démarches auprès des gouvernements et des autorités de réglementation. Bien qu’il soit basé à Bruxelles et concerné directement pas les questions européennes, il sera responsable de diriger l’équipe de plaidoyer de l’IATA à l’échelle mondiale, y compris à Washington et à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). L’objectif de l’équipe de plaidoyer de l’IATA est de faire en sorte qu’il soit plus facile pour les compagnies aériennes de générer durablement les bienfaits économiques et sociaux dont dépendent les gouvernements, les entreprises et les gens », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l’IATA.

« Les compagnies aériennes du monde entier font face à de nombreux défis. Transporter en toute sécurité cinq milliards de personnes en générant 3,2 % du PIB mondial constitue un miracle moderne. Tout en s’acquittant de cette tâche essentielle, les compagnies aériennes doivent composer avec un fardeau fiscal onéreux, l’obligation d’éliminer les émissions nettes de carbone d’ici 2050, et la fragmentation des normes mondiales par des approches nouvelles et potentiellement destructrices dans tous les domaines, qu’il s’agisse de l’attribution des créneaux ou des droits des passagers. Je vais travailler avec les gouvernements partout dans le monde pour créer un environnement réglementaire dans lequel les compagnies aériennes pourront compétitionner et croître efficacement, en assurant la connectivité mondiale qui rend notre monde meilleurs », déclare M. Reynaert.

