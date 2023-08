Thierry Henry nommé sélectionneur des Espoirs

Annoncé depuis des jours, Thierry Henry a été officiellement nommé sélectionneur des Bleus Espoirs de la France ce lundi 21 Août 2023.

C’est désormais confirmé, Thierry Henry devient le nouveau sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Le champion du monde 1998 prend la place de Sylvain Ripoll, écarté suite à ses mauvais résultats à la tête des Bleuets. L’ancien coach de l’AS Monaco aura désormais un objectif en ligne de mire : les Jeux Olympiques de Paris, où il pourrait d’ailleurs appeler Kylian Mbappé en renfort.

Thierry Henry légende des Gunners d’Arsenal renonce ainsi à son travail de consultant pour endosser la responsabilité de sélectionneur des Bleus juniors.

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 21, 2023