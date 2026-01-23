vendredi, 23 janvier 2026 -

Carnet noir

Théophile N’Dah, ex ministre de l’intérieur est décédé




L’ancien ministre de l’intérieur, de la sécurité et de l’administration territoriale, Théophile N’Dah n’est plus. Il a tiré sa révérence ce vendredi 23 janvier 2026.

Deuil dans le rang des Forces de défense et de sécurité (FDS). Le général Théophile N’Dah, ex directeur général de la Police nationale, et ancien ministre de l’intérieur, de la sécurité et de l’administration territoriale, est mort ce vendredi 23 janvier 2026, à son domicile.
Le regretté est un homme de rigueur qui a œuvré à la restructuration de la Police nationale.
Paix à son âme !

23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




