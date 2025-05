The Pahalgam Tragedy : A Brutal Attack with Far-Reaching Consequences

The serene Baisaran meadows, often called the “mini-Switzerland” of Kashmir, turned into a site of unimaginable horror recently when terrorists gunned down 26 innocent tourists which also included a Nepali citizen. The attack has shaken not only India but the entire world.

Survivors recount chilling details. Before opening fire, the attackers allegedly demanded the victims to recite Islamic verses or, in many cases, forced them to undress partially to check for circumcision—clearly identifying their religion before executing them. Non-Muslim male tourists were separated and mercilessly shot in front of their families, with the killers instructing the survivors to “tell Modi.”, referencing to Indian Prime Minister.

A shadowy militant group, “The Resistance Force” (TRF)—widely known as a front for Lashkar-e-Taiba (LeT), a UN-designated terrorist organization—initially claimed responsibility for the massacre via their X (formerly Twitter) account. Indian authorities have since released sketches of four men believed to be behind the attack : Ali Bhai alias Talha, Asif Fauji, Adil Hussain Thoker, and Ahsan. Two of them, Ali Bhai and Asif Fauji, are reportedly Pakistani nationals who infiltrated into Indian territory.

This brutal attack is the deadliest targeting tourists in Kashmir since 2000. Historically, militant groups avoided harming tourists, understanding the sector’s critical role in Kashmir’s economy. However, this time, the very lifeline of Kashmir’s economy was deliberately struck.

The question remains : why now ?

Tourism in Jammu and Kashmir, the Indian administered Kashmir has witnessed an extraordinary boom in the past few years. From 16 million tourists in 2018, the number surged to over 23 million in 2024. The economic contribution of tourism to the region’s GDP—estimated between $223 million and $255 million annually—has been a cornerstone of post-COVID recovery. On the other side, Pakistan administered Kashmir is crumbling under daily protests over basic necessities like food, electricity, and infrastructure. This glaring contrast has not gone unnoticed.

The attack seems aimed at sabotaging Kashmir’s growing stability and prosperity under Indian governance, disrupting the thriving tourism sector.

Beyond the immediate tragedy, the Pahalgam attack fits a broader pattern. The goal appears to be to instill fear, destabilize the region, and provoke a reaction while maintaining plausible deniability. The timing is critical too, coinciding with deep internal turmoil in Pakistan.

Today, Pakistan faces serious existential challenges. The economy is paralyzed, political leadership is directionless, and separatist movements in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa are gaining ground. Meanwhile, Pakistan’s own policies of nurturing terror groups are backfiring, with organizations like Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) and ISKP launching attacks inside Pakistan itself.

Faced with a domestic meltdown, the military establishment, as in the past, appears to have turned to Kashmir to divert attention and reignite nationalist fervor. Historically, every bout of civil-military tension in Pakistan has coincided with heightened activity in Kashmir.

Compounding matters is the role of General Asim Munir, Pakistan’s current army chief. Known for his hardline views, Munir recently reaffirmed Pakistan’s outdated commitment to the “two-nation theory,” calling Kashmir Pakistan’s “jugular vein” and urging the indoctrination of future generations with Islamist ideology. His rhetoric mirrors extremist narratives and suggests a strategic shift back to militant adventurism.

This ideological posturing is not limited to speeches. Earlier this year, a conference in Rawalakot organized by Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed featured leaders from Hamas tying Kashmir’s “struggle” to the Palestinian cause, attempting to internationalize and radicalize the issue. One of the speakers stressed on the need to have Hamas style October 7 attacks in India.

Pakistan has rolled back on counterterrorism regulations after being removed from the FATF grey list in 2022. Looser controls on madrassas and financial flows have given terror outfits new lifelines, allowing radicalization efforts to flourish with little oversight.

Pakistan’s response was predictable. Islamabad promptly labeled the attack a “false flag operation” allegedly orchestrated by India itself. This is completely devoid of any sense as why would Indian government, which has been projecting normalcy in Kashmir and aggressively promoting tourism there, would do anything that would completely jeopardise this. There is no elections also close by. Hence this labelling cannot fly.

It is interesting to note that TRF which claimed responsibility without hesitation, later, under apparent pressure, backtracked, claiming their social media account had been “hacked.”. They also claimed in their statement that this is a ‘false flag’ operation, matching with Pakistan’s official position. This abrupt reversal only underscored TRF’s puppet-like relationship with Pakistan’s establishment.

This attack has triggered an unprecedented reaction within India’s Kashmir. For the first time, mass protests erupted against terrorism, with locals waving Indian flags and traders voluntarily shutting down markets in solidarity with the victims.

Indian government has taken a slew of retaliatory measures which included cancellation of all visas issued to Pakistan nationals, reducing the personnel in the Pakistan Embassy in New Delhi, closing of border and keeping the Indus Waters Treaty (IWT) in abeyance. Pakistan on its count has announced similar measures and also added closing of its airspace for Indian -commercial carriers. It is anticipated that India could take military action at-least on a smaller scale against the terror infrastructure inside Pakistan territory in the coming days. However, with both countries being nuclear powers, the possibility of all out war between both sides is remote.

—

Tragédie de Pahalgam

Une attaque brutale aux conséquences considérables

Les paisibles prairies de Baisaran, souvent surnommées la « mini-Suisse » du Cachemire, se sont récemment transformées en un lieu d’horreur inimaginable lorsque des terroristes ont abattu 26 touristes innocents, dont un citoyen népalais. Cet attentat a secoué non seulement l’Inde, mais le monde entier.

Des survivants racontent des détails glaçants. Avant d’ouvrir le feu, les assaillants auraient exigé des victimes qu’elles récitent des versets islamiques ou, dans de nombreux cas, les auraient forcées à se déshabiller partiellement pour vérifier leur circoncision, identifiant ainsi clairement leur religion avant de les exécuter. Les touristes non musulmans ont été séparés et abattus sans pitié devant leurs familles, les tueurs ordonnant aux survivants de « prévenir Modi », en référence au Premier ministre indien.

Un groupe militant obscur, « La Force de Résistance » (TRF), connu comme une couverture de Lashkar-e-Taiba (LeT), une organisation terroriste désignée par l’ONU, a initialement revendiqué le massacre via son compte X (anciennement Twitter). Les autorités indiennes ont depuis publié les portraits de quatre hommes soupçonnés d’être à l’origine de l’attaque : Ali Bhai alias Talha, Asif Fauji, Adil Hussain Thoker et Ahsan. Deux d’entre eux, Ali Bhai et Asif Fauji, seraient des ressortissants pakistanais infiltrés en territoire indien.

Cette attaque brutale est la plus meurtrière visant des touristes au Cachemire depuis 2000. Historiquement, les groupes militants évitaient de s’en prendre aux touristes, conscients du rôle crucial de ce secteur dans l’économie du Cachemire. Cependant, cette fois, c’est le pilier même de l’économie du Cachemire qui a été délibérément touché.

La question demeure : pourquoi maintenant ?

Le tourisme au Jammu-et-Cachemire, la région administrée par l’Inde, a connu un essor extraordinaire au cours des dernières années. De 16 millions de touristes en 2018, le nombre est passé à plus de 23 millions en 2024. La contribution économique du tourisme au PIB de la région—estimée entre 223 et 255 millions de dollars par an—a constitué un pilier essentiel de la reprise post-COVID. À l’inverse, le Cachemire administré par le Pakistan s’effondre sous le poids de manifestations quotidiennes concernant des besoins fondamentaux comme la nourriture, l’électricité et les infrastructures. Ce contraste flagrant n’est pas passé inaperçu.

L’attaque semble viser le sabotage de la stabilité et la prospérité croissante du Cachemire sous gouvernance indienne, en perturbant le secteur touristique en plein essor.

Au-delà de la tragédie immédiate, l’attaque de Pahalgam s’inscrit dans un schéma plus large. L’objectif semble être d’instiller la peur, de déstabiliser la région et de provoquer une réaction tout en maintenant une dénégation plausible. Le moment est également critique, coïncidant avec une profonde crise interne au Pakistan.

Aujourd’hui, le Pakistan fait face à de graves défis existentiels. L’économie est paralysée, la direction politique est sans cap, et les mouvements séparatistes au Baloutchistan et au Khyber Pakhtunkhwa prennent de l’ampleur. Parallèlement, les politiques du Pakistan consistant à soutenir des groupes terroristes se retournent contre lui, avec des organisations comme Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) et l’État islamique au Khorasan (ISKP) lançant des attaques sur le sol pakistanais.

Confronté à un effondrement intérieur, l’establishment militaire semble, comme par le passé, se tourner vers le Cachemire pour détourner l’attention et raviver un élan nationaliste. Historiquement, chaque période de tension entre civils et militaires au Pakistan a coïncidé avec une intensification des activités au Cachemire.

À cela s’ajoute le rôle du général Asim Munir, actuel chef de l’armée pakistanaise. Connu pour ses positions radicales, Munir a récemment réaffirmé l’engagement obsolète du Pakistan envers la « théorie des deux nations », qualifiant le Cachemire de « veine jugulaire » du Pakistan et appelant à l’endoctrinement des générations futures avec une idéologie islamiste. Sa rhétorique reflète les discours extrémistes et laisse présager un retour stratégique à l’aventurisme militant.

Ce positionnement idéologique ne se limite pas aux discours. Plus tôt cette année, une conférence à Rawalakot organisée par Lashkar-e-Taiba et Jaish-e-Mohammed a réuni des leaders du Hamas qui ont lié la « lutte » du Cachemire à la cause palestinienne, dans une tentative d’internationalisation et de radicalisation du conflit. L’un des intervenants a insisté sur la nécessité de mener en Inde des attaques similaires à celle du 7 octobre perpétrée par le Hamas.

Le Pakistan a assoupli ses réglementations en matière de lutte contre le terrorisme après avoir été retiré de la liste grise du GAFI en 2022. Un contrôle moins strict sur les madrassas et les flux financiers a redonné un souffle aux groupes terroristes, permettant aux efforts de radicalisation de prospérer sans réelle surveillance.

La réaction du Pakistan a été prévisible. Islamabad a rapidement qualifié l’attaque d’« opération sous fausse bannière » prétendument orchestrée par l’Inde elle-même. Cette accusation est totalement dénuée de sens : pourquoi le gouvernement indien, qui s’efforce de projeter une image de normalité au Cachemire et qui promeut activement le tourisme dans la région, entreprendrait-il une action qui compromettrait entièrement ces efforts ? D’autant plus qu’aucune élection n’est imminente. Cette accusation ne tient donc pas.

Il est intéressant de noter que The Resistance Front (TRF), qui avait revendiqué l’attentat sans hésitation, est ensuite revenu sur sa déclaration, affirmant, sous pression apparente, que son compte sur les réseaux sociaux avait été « piraté ». Ils ont également affirmé dans leur communiqué qu’il s’agissait d’une « opération sous fausse bannière », s’alignant ainsi sur la position officielle du Pakistan. Ce revirement brutal n’a fait que souligner la relation de marionnette que TRF entretient avec l’establishment pakistanais.

Cette attaque a déclenché une réaction sans précédent au Cachemire indien. Pour la première fois, des manifestations de masse contre le terrorisme ont éclaté, avec des habitants brandissant des drapeaux indiens et des commerçants fermant volontairement leurs boutiques en solidarité avec les victimes.

Le gouvernement indien a pris une série de mesures de représailles, notamment l’annulation de tous les visas délivrés aux ressortissants pakistanais, la réduction du personnel de l’ambassade du Pakistan à New Delhi, la fermeture de la frontière et la mise en suspens du traité des eaux de l’Indus (IWT). Le Pakistan a annoncé des mesures similaires, y compris la fermeture de son espace aérien aux compagnies aériennes commerciales indiennes. On s’attend à ce que l’Inde entreprenne une action militaire, au moins de manière ciblée, contre les infrastructures terroristes situées sur le territoire pakistanais dans les prochains jours. Cependant, étant donné que les deux pays sont des puissances nucléaires, la probabilité d’une guerre totale entre eux reste faible.

6 mai 2025 par