Tête à tête entre Serge EKUE et Arnaud AKAKPO

Le président de la Banque ouest africaine de développement (BOAD), Serge EKUE a rencontré mercredi 15 février 2023, Arnaud AKAKPO, président de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Bénin). La visite de travail entre les deux personnalités s’inscrit dans le cadre des rencontres entre la BOAD et le secteur privé.

En visite de travail au Bénin, le président de la BOAD a rencontré le président de la CCI-Bénin. La séance d’échanges qui s’inscrit dans le cadre des rencontres entre la banque sous régionale et le secteur privé, a été l’occasion pour Serge EKUE et Arnaud AKAKPO, d’apprécier l’environnement économique créatrice de richesses et d’emplois. Au terme des échanges avec le président de la CCI-Bénin, Serge EKUE confie être « porteur d’une réponse spécifique en organisation, en fonds propre, en appréciation du risque et en organisation des transactions au profit du secteur privé ». L’appui de la BOAD au profit du secteur privé à l’en croire, va s’accroître.

Le président de l’institution consulaire a salué cette promesse de la BOAD qui s’inscrit dans sa mission de développement des économies, en s’appuyant sur l’écosystème entrepreneurial national.

Deux accords de financement d’un montant total de 35 milliards ont signé au cours de cette visite du président de la BOAD.

