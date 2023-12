Tête à tête entre Olushegun Bakari et son homologue de l’Inde

En séjour en Inde depuis le 17 décembre , le ministre des affaires étrangères du Bénin a eu des entretiens avec son homologue de l’Inde Dr. Subrahmanyam Jaishankar.

« Ravi d’accueillir aujourd’hui FM @shegunbakari du Nous avons discuté du développement de notre partenariat politique, économique et de développement. Il a parlé de collaboration dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation, du textile et de la défense.Échange de points de vue sur les questions mondiales et la réforme » a déclaré le chef de la diplomatie indienne sur son compte Twitter.

Delighted to welcome FM @shegunbakari of Benin today.

Discussed growing our political, economic and development partnership. Spoke about collaboration in agriculture, education, textiles and defence.

Exchanged views on global issues and UN reform. pic.twitter.com/zmeI8xgO3O

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) December 18, 2023