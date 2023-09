Un messager du Bénin à Rabat pour présenter les condoléances

Le nouveau ministre des Affaires étrangères du Bénin vient d’éffectuer sa première visite officille au Maroc. Le chef de la diplomatie béninoise est porteur d’un message de compassion du Président Patrice Talon à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain suite au drame qui a frappé le Royaume. Au terme d’un entretien, mardi dernier, à Rabat, un communiqué conjoint a été signé par le ministre des Affaires étrangères M. Nasser Bourita et M. Olushegun Adjadi Bakari.

