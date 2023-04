Tête-à-tête entre Eric Houndété et Patrice Talon

Lechef de l’Etat Patrice Talon a reçu dans la matinée de ce lundi 24 avril 2023, le président du parti d"opposition Les Démocrates. Plusieurs sujets dont la libération de leurs camarades Reckya Madougou et Joël Aïvo, incarcérés à l’occasion de la présidentielle de 2021 ont été débattus.

Eric Houndété, président du parti d’opposition Les Démocrates a été reçu au cabinet du chef de l’Etat, Patrice Talon ce lundi 24 avril 2023. La formation politique opposée au régime de la Rupture et du Nouveau Départ a échangé de la libération de Reckya Madougou et Joël Aïvo, la situation des ‘’exilés politiques’’ .

La question du CHef de file de l’opposition qui reviendrait au parti Les Démocrates était au menu des échanges avec le Chef de l’Etat qui ont duré 1 heure.

