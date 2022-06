Tête-à-tête Houngbédji et Djogbénou

Le président de la Cour constitutionnelle Joseph Djogbénou s’est rendu ce samedi 25 juin 2022 au domicile de l’ancien président de l’Assemblée nationale et président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), Adrien Houngbédji.

En visite de courtoisie au domicile de Me Adrien Houngbédji, ex président de l’Assemblée à Porto-Novo ce samedi 25 juin 2022, Joseph Djogbénou président de la Cour constitutionnelle a présenté les initiatives prises à la suite du 4ème anniversaire de la cour constitutionnelle et les actions menées dans le cadre du 30è anniversaire de la haute juridiction.

