🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Loi sur le VIH au Bénin

Tests obligatoires et licenciements liés au statut sérologique interdits




Le gouvernement a promulgué la loi n°2026-02 du 9 février 2026, consacrée à la prévention, à la prise en charge et à l’élimination du VIH/SIDA. Ce texte représente une avancée majeure pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), en mettant fin aux tests obligatoires et en interdisant les licenciements liés au statut sérologique.

La loi n°2026-02 du 9 février 2026 garantit aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH), un accès sans discrimination aux services de santé, y compris aux traitements antirétroviraux (ARV) et aux soins des maladies opportunistes.

L’État béninois s’engage également à fournir un accompagnement global : soins médicaux, psychologiques, sociaux, nutritionnels et juridiques, tout en assurant la confidentialité des informations médicales (article 3).

Protection contre la discrimination et la stigmatisation

Désormais, il est illégal de conditionner un emploi à un test de dépistage du VIH ou de licencier un employé en raison de sa séropositivité (articles 29-31). Les employeurs doivent aussi mettre en place des politiques internes de prévention et d’accompagnement pour les salariés vivant avec le VIH (article 28), garantissant ainsi un environnement de travail inclusif.

Le statut sérologique est reconnu comme une donnée personnelle aux termes de la loi n°2026-02 portant prévention, prise en charge et élimination de l’infection au VIH/SIDA en République du Bénin. La divulgation du statut sérologique sans consentement est strictement interdite, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi, comme certaines enquêtes judiciaires (articles 11-14). Toute violation peut entraîner de lourdes sanctions, allant jusqu’à des peines d’emprisonnement et des amendes pouvant atteindre 20 millions de francs CFA (article 46).

Soutien en milieu carcéral et professionnel

Les détenus vivant avec le VIH bénéficient d’une prise en charge gratuite et confidentielle incluant dépistage, soins et traitements nécessaires (articles 34-37). En entreprise, les postes de travail doivent être adaptés pour les PVVIH dont l’état de santé ne permet plus d’exercer leurs fonctions habituelles (article 33).

Le Bénin s’engage à rendre les moyens de prévention accessibles à tous, comme les préservatifs et gels lubrifiants de qualité (Article 19). La société civile et les populations vulnérables sont considérées comme des partenaires stratégiques et bénéficient d’un soutien pour renforcer la prévention, le dépistage et l’accompagnement des PVVIH (article 6).

La loi encadre la recherche sur le VIH, en imposant le respect des normes internationales et le consentement éclairé des participants (articles 41-43). Les PVVIH en situation de vulnérabilité sont intégrées dans les mécanismes de protection sociale, et les compagnies d’assurance ne peuvent plus conditionner leurs services ou modifier les contrats en cas de séropositivité (articles 39-40).

Une évaluation biennale est prévue pour mesurer l’efficacité de cette législation et l’adapter aux besoins des populations concernées (article 58).
M. M.

L’INTEGRALITE DE LA LOI

23 février 2026 par Marc Mensah




