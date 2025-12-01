lundi, 1er décembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Enseignements maternel et primaire au Bénin

Test de sélection des AME fixé au 13 décembre




Le Ministère des Enseignements maternel et primaire a annoncé la tenue de la session de composition pour le renforcement de la base de compétence des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME).

La session de sélection des AME du primaire aura lieu le samedi 13 décembre 2025, selon un communiqué publié le 28 novembre 2025 par le Ministère des Enseignements maternel et primaire.

Les matières de composition sont : Mathématiques (08h-10h) et Pédagogie générale (11h-13h) pour les candidats titulaires du CEAP ou du CAP. Les titulaires du Baccalauréat composeront en Mathématiques (08h-10h) et Culture générale (11h-14h).

Les candidats retenus et les centres de composition peuvent être consultés auprès des directions départementales des enseignements maternels et primaires ou sur le site officiel : www.libre.bac.bj

1er décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




