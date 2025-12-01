Test de sélection des AME fixé au 13 décembre

Le Ministère des Enseignements maternel et primaire a annoncé la tenue de la session de composition pour le renforcement de la base de compétence des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME).

La session de sélection des AME du primaire aura lieu le samedi 13 décembre 2025, selon un communiqué publié le 28 novembre 2025 par le Ministère des Enseignements maternel et primaire.

Les matières de composition sont : Mathématiques (08h-10h) et Pédagogie générale (11h-13h) pour les candidats titulaires du CEAP ou du CAP. Les titulaires du Baccalauréat composeront en Mathématiques (08h-10h) et Culture générale (11h-14h).

Les candidats retenus et les centres de composition peuvent être consultés auprès des directions départementales des enseignements maternels et primaires ou sur le site officiel : www.libre.bac.bj

1er décembre 2025 par ,