Témoignages sur le Ramadan aux États-Unis

Aux États-Unis, les traditions du Ramadan sont aussi variées que les origines des musulmans américains. Beaucoup d’entre eux se souviennent avec nostalgie de leur premier Ramadan « à l’américaine », où ils ont découvert des coutumes différentes des leurs ou partagé des iftars avec des croyants d’autres confessions.

Rizwan Jaka est né à Chicago et est membre de la mosquée All Dulles Area Muslim Society (ADAMS), près de Washington. Beaucoup de fidèles qui fréquente sa mosquée sont immigrés ou bien, comme lui, des racines étrangères — les siennes sont indiennes, pakistanaises et mexicaines. Il n’est donc pas étonnant que le menu d’iftar à la mosquée change tous les jours, alternant les cuisines d’Asie du Sud, du Moyen-Orient, d’Afrique et des États-Unis, entre autres.

Comme les musulmans du monde entier, Rizwan Jaka commencera le 10 mars un mois de jeûne, de prière, de récitation du Coran, de charité, de bonnes actions et de réunion autour du repas d’iftar. Aux États-Unis, le Ramadan est une période de fraternité et de croissance spirituelle, explique-t-il.

De son côté, Samira Jaweed, qui a immigré du Pakistan aux États-Unis à l’âge de 29 ans, se souvient de son premier Ramadan américain : c’était « très différent de la façon dont on célébrait le Ramadan au Pakistan », dit-elle. Dans son pays d’origine, sa famille passait le Ramadan principalement à la maison. Mais au Centre islamique du Grand Cincinnati, elle s’est habituée à des Ramadans remplis d’activités en lien avec la mosquée. « C’est typiquement américain », souligne-t-elle.

Samira Jaweed admet qu’il a une chose, aux États-Unis, à laquelle elle a eu du mal à s’habituer : le passage à l’heure d’été. Chaque printemps, les Américains avancent leur montre d’une heure, si bien que le crépuscule tombe plus tard. « Selon l’année et l’endroit où l’on vit, le jeûne du Ramadan peut durer entre 8 et 18 heures, explique-t-elle. Les premiers Ramadans passés aux États-Unis ont eu lieu en hiver, quand le soleil se couche vers 17 h. Mais en été, le changement d’heure repousse le moment de la rupture du jeûne jusqu’après 21 h, ce qui le rend plus difficile.

Tariq Rasheed, arrivé d’Inde lorsqu’il était jeune adulte, apprécie le fait que les Américains organisent des activités pour toute la famille pendant le Ramadan. Aujourd’hui imam au Centre islamique d’Orlando, en Floride, il garde un souvenir « extraordinaire » de son premier Ramadan aux États-Unis.

La communauté musulmane locale se réunissait tous les soirs, raconte Tariq Rasheed. Les membres de sa famille « ont prié ensemble, rompu le jeûne ensemble, passé du temps ensemble et se sont fait de nouveaux amis chaque soir pendant le mois saint. » Le week-end, la mosquée a accueilli des manifestations sportives, auxquelles ont participé des hommes et des femmes. « C’était tout nouveau pour moi », déclare-t-il, ajoutant qu’en Inde, seuls les hommes vont à la mosquée, qui est « un lieu de prière, et c’est tout ».

Ce qu’il aime aux États-Unis, explique-t-il, c’est le fait que les mosquées sont souvent le point central d’activités sociales, religieuses et même sportives.

Aujourd’hui, l’imam organise des iftars interconfessionnels dans sa mosquée, avec la participation d’églises et de synagogues locales. « Ces iftars sont pour moi les temps forts du Ramadan, confie-t-il, parce qu’ils permettent de tisser des liens d’amitié très forts entre les différentes communautés. »

Source : https://share.america.gov/fr/temoignages-sur-le-ramadan-aux-etats-unis/?utm_source=cision&utm_medium=referral

