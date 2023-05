Témoignage du BR sur la regrettée VP HAAC

Le parti politique Bloc Républicain (BR) compatit à la douleur des familles à la suite du décès de Bilikissou Ali Machifa, vice-présidente de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et membre fondatrice du parti BR. C’est à travers un message à travers lequel le Secrétaire général national du BR Abdoulaye Bio Tchané rend en même temps hommage à la regrettée Bilikissou Ali Machifa.

L’intégralité du message

Militantes et militants

Chers Camarades,

C’est avec une immense amertume que je viens d’apprendre la bien triste nouvelle du décès, ce jour à Paris (France), de Mme Bilikissou ALI MACHIFA, précédemment vice-présidente de la HAAC, membre fondatrice du parti Bloc Républicain, candidate aux législatives de 2023 dans la 16ème circonscription électorale.

De son vivant, Mme MACHIFA a été une ardente défenseure de la cause du BR. Sur son lit de malade, Mme MACHIFA se préoccupait de la vie du BR pendant que son entourage se préoccupait de sa santé qui se dégradait de jour en jour.

Pour beaucoup d’entre nous, elle été une bonne camarade, toujours prompte à apporter les solutions y compris sur son temps, et ses ressources propres. Pour moi, elle a été une bonne camarade, une amie sincère, et un très grand soutien dans les combats politiques.

En ce moment très éprouvant où le BR pleure une de ses militantes les plus intrépides et les plus engagées, je présente aux familles ALI et MACHIFA, à toutes les familles alliées et amies, ainsi qu’aux camarades du Littoral, les sincères condoléances du Parti ainsi que les miennes propres.

J’invite tous les militants à prendre une part active à ses obsèques dont le déroulement sera communiqué en temps opportun.

Que l’âme de notre illustre regrettée camarade repose en paix.

Plaise à Dieu, le Miséricordieux de lui remettre ses péchés ici-bas, et veuille l’accueillir dans sa félicité éternelle.

Amen.

Le SGN,

Abdoulaye BIO TCHANE

19 mai 2023 par ,