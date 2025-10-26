Télécharger 1xBet original au Bénin facilement sur Android et iOS en 2025

Si tu aimes suivre les matchs et miser un peu pour pimenter tes soirées, l’appli 1xBet peut vite devenir ta meilleure alliée. Plus besoin d’être devant ton ordi : avec ton téléphone, tu gardes tout sous la main. Et la bonne nouvelle est que tu peux installer gratuitement l’application au Bénin que tu sois sur Android ou iPhone - 1xbet.africafoot.com.

Comment faire sur Android ?

Sur Android, l’appli n’est pas dispo sur Google Play, mais tu peux obtenir la dernière version directement ici. C’est rapide :

Ouvre ton navigateur. Clique sur le bouton pour obtenir l’apk et attends que le fichier arrive. Quand c’est fait, ouvre-le. Si ton téléphone bloque, va dans Paramètres > Sécurité et active « Sources inconnues ». Lance l’installation, ça prend à peine quelques secondes. Une fois terminé, tu ouvres l’appli et tu te connectes ou tu crées ton compte.

Et voilà, en quelques minutes, tu as accès à tous les matchs, les paris en direct et les notifications pour ne rien rater.

Et sur iPhone ?

Sur iOS, pas besoin de chercher longtemps. L’appli est sur l’App Store, prête à être téléchargée :

Ouvre l’App Store et tape « 1xBet » dans la barre de recherche. Vérifie que c’est bien l’appli officielle, puis clique sur « Obtenir ». Le téléchargement et l’installation se font tout seuls. Tu lances l’appli, tu te connectes à ton compte ou tu t’inscris, et c’est parti.

L’appli sur iPhone est fluide, simple à prendre en main, et tu as exactement les mêmes options que sur Android : paris sportifs, e-sport, casino en direct, tout est là.

Pourquoi télécharger l’appli ?

Au Bénin, la plupart des gens utilisent leur téléphone comme premier écran, et 1xBet a pensé à ça. L’appli marche nickel même avec une connexion 3G, consomme peu de données et reste rapide. En plus, avec la nouvelle version, tu as une interface plus claire et des fonctionnalités pratiques comme les notifications sur tes matchs favoris et les bonus en cours.

