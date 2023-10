Talon veut gracier 3 000 détenus

Près de 3 000 personnes en détention dans les prisons et maisons d’arrêt du Bénin bénéficieront bientôt d’une grâce présidentielle.

Le président de la République, Patrice Talon veut accorder la grâce à près de 3 000 prisonniers. L’information a été donnée, samedi 21 octobre 2023, lors d’un atelier déroulé dans l’enceinte du Ministère de la justice.

La grâce présidentielle vise à désengorger les prisons et maisons d’arrêt objet de surpeuplement. Plus de 17 000 personnes sont détenues dans des prisons d’une capacité d’accueil de 6 000 places, a expliqué Seidou Boni Kpegounou, Directeur des Affaires Pénales et des Grâces (DPAG), lors de l’atelier sur les approches de collaboration des acteurs et modalités d’harmonisation et de traitement des actes judiciaires.

