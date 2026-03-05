jeudi, 5 mars 2026 -

Palais de la Marina

Talon reçoit le rapport d’activités de la mandature transitoire du CES




Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu ce mercredi 4 mars 2026, le rapport d’activités de la mandature transitoire du Conseil économique et social (CES), couvrant 12 mois d’activités après la réforme de l’institution.

Le rapport d’activités de la mandature transitoire du CES remis au chef de l’Etat. La cérémonie officielle de remise a lieu ce mercredi 4 mars 2026 au Palais de la Marina, en présence des présidents d’institutions, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités.

Conrad Gbaguidi, président du CES a présenté à cette occasion, les principales actions menées et salué la réforme ayant permis de redynamiser l’institution, d’améliorer son ancrage territorial et de renforcer la présence du Bénin sur la scène internationale à travers ses instances consultatives.

Le rapport remis au premier magistrat du pays aborde neuf sujets d’autosaisine liés aux préoccupations des populations, notamment la prévention de l’extrémisme violent par l’appui socio-économique aux jeunes, la gestion des conflits agro-pastoraux via des comités de concertation, la proposition d’un « panier citoyen » pour soutenir le pouvoir d’achat, ainsi que le renforcement du cadre juridique contre l’alcool frelaté.

Saluant les résultats obtenus, le chef de l’Etat a toutefois invité les conseillers à poursuivre leurs efforts avec rigueur et à approfondir leurs analyses afin de consolider le rôle du CES dans la réflexion sur les politiques publiques et le développement du Bénin.
Un séminaire bilatéral est prévu prochainement pour examiner les recommandations et définir de nouvelles pistes de travail.

F. A. A.

5 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




