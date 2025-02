Talon réaffirme son soutien pour un processus transparent

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a rencontré, lundi 24 février 2025, au Palais de la Marina, les membres du comité de pilotage de l’audit du fichier électoral mis en place par certains partis politiques d’opposition.

Le gouvernement béninois a validé un budget de 159.436.200 FCFA pour la réalisation de l’audit du fichier électoral sous demande d’un comité mis en place par des partis de l’opposition. À la rencontre avec le Chef de l’Etat, les membres du comité ont exposé les objectifs et les modalités de cet audit. « Il s’agit d’un travail technique et scientifique qui n’a rien à voir avec des connotations politiques. (...). Je ne ferai jamais rien qui puisse aller dans le sens contraire de la Nation. Jamais », a déclaré Jean-Baptiste Elias, président du Comité de pilotage de l’audit du fichier électoral.

Les fonds pour l’audit du fichier électoral serviront entre autres à des achats de quelques équipements de reprographie, ordinateurs, imprimantes et des recrutements de quelques agents de soutien. Le comité a fait appel à 4 experts pour l’audit qui va durer 45 jours.

« Vous savez ce qui me préoccupe. Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites », a indiqué le Chef de l’Etat. Patrice Talon a salué cette volonté de vouloir garantir un fichier électoral fiable. Il a réaffirmé sa volonté d’accompagner le processus. « Je comprends très bien et je m’en réjouis. Je voudrais vous dire combien cette démarche est à saluer en tant que société civile et vous savez que tout ce qui relève de notre intérêt commun, moi je suis toujours enthousiaste pour les mettre en œuvre. Donc vous pouvez compter sur mon enthousiasme », a confié Patrice Talon.

