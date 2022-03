Patrice Talon élu président de l’UEMOA

Le chef de l’État Patrice Talon est le nouveau président de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Sa désignation a été entérinée, à l’occasion d’un double sommet tenu ce vendredi 25 mars 2022 à Accra, au Ghana.

Selon les informations, le chef de l’État a accepté la proposition de ses pairs après que ceux-ci ont pris en compte l’une de ses propositions.

Patrice Talon aurait émis le vœu que le président de l’organisation sous-régionale et le ministre des finances proviennent d’un même pays.

Ainsi, porté à la tête de l’UEMOA, Patrice Talon aura à ses côtés Romuald Wadagni, son ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances.

Le mandat du chef de l’État sera placé sous le signe d’une "constance dans l’efficacité".

