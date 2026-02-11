mercredi, 11 février 2026 -

Deuil à la Présidence de la République

Talon perd l’un de ses gardes rapprochés




Boris Maurice AÏWANOU, l’un des gardes rapprochés du chef de l’Etat Patrice Talon n’est plus. Il a tiré sa révérence ce mardi 10 février 2026.

Deuil à la Présidence de la République du Bénin. Boris Maurice AÏWANOU, l’un des gardes rapprochés du chef de l’Etat est décédé ce mardi 10 février 2026. Il est mort des suites d’une crise d’asthme, selon les informations.
Le regretté est un agent discret et un maillon essentiel du dispositif de sécurité présidentielle. Aux côtés du chef de l’Etat depuis une dizaine d’années, il s’est illustré par son professionnalisme, sa loyauté et son engagement sans faille au service de la protection du chef de l’État et des institutions de la République.
Paix à son âme !

11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou




