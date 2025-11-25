mardi, 25 novembre 2025 -

Conseil d’Administration

Talon nomme la Dg CDC Bénin et le VP CCI Bénin au CA du Port




Les sept (07) membres du Conseil d’Administration (CA) du Port Autonome de Cotonou ont été nommés, le 05 novembre 2025, par décret du président de la République Patrice Talon.

Le Conseil d’Administration (CA) du Port Autonome de Cotonou sera conduit pour les trois prochaines années, en attendant leur installation, par les personnalités que voici. Il s’agit de monsieur Sèdjro James ALLABI, représentant de la Présidence de la République ; monsieur Charles Inoussa SACCA BOCO, représentant du Ministère de l’économie et des finances ; monsieur Djamal Jean J. GBIAN TABE, représentant du Ministère du cadre de vie et des transports, en charge du développement durable ; monsieur Sèna Alastaire ALINSATO, représentant du Ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale ; monsieur Kossi Casimir MIGAN, représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin ; monsieur Jessugnon Germain AHISSOU, représentant de la Direction des affaires portuaires, maritimes et fluvio-lagunaires et madame Maryse LOKOSSOU, représentante de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin.

Nommés parmi les Administrateurs du PAC, Kossi Casimir MIGAN et Maryse LOKOSSOU sont respectivement Vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et Directrice Générale de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC-Bénin).

25 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




