Talon lance la Vision 2060 pour “un monde de splendeurs”

Le Bénin s’est officiellement projeté vers l’horizon 2060. Le président Patrice Talon a lancé, mardi 3 février 2026 à Cotonou, la Vision Bénin 2060 Alafia, un monde de splendeurs, un document stratégique appelé à guider l’action publique sur les 35 prochaines années.

Vision Bénin 2060 Alafia, un monde de splendeurs a été lancée lors d’une cérémonie tenue en présence de la vice-présidente de la République Mariam Chabi Talata, de l’ancien président Nicéphore Soglo, du corps diplomatique, de partenaires techniques et financiers, de représentants du secteur privé, d’agences du système des Nations unies, ainsi que de membres du gouvernement et d’institutions de la République.

Ouvrant la rencontre, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané a salué une mobilisation « hautement significative ». « Votre présence traduit l’importance que la nation tout entière attache à cet élément historique », a-t-il déclaré. Selon lui, le Bénin franchit « une étape décisive » en affirmant sa volonté de bâtir « un développement affranchi de l’improvisation ». « Le développement ne se décrète pas, il se prépare, il s’organise, il se projette », a insisté le ministre d’État, soulignant que la Vision 2060 constitue « le point de départ d’un long chemin » menant au centenaire de l’indépendance du pays. « En 2060, le Bénin aura 100 ans », a-t-il rappelé.

La Coordonnatrice résidente du système des Nations unies, Aminatou Sar, a exprimé « une profonde admiration pour l’audace et la portée de la Vision ». Elle a salué « un choix rare et courageux », fruit « d’une impulsion politique au plus haut niveau ». « C’est le choix de ne pas être prisonnier de l’urgence », a-t-elle déclaré, évoquant « une discipline collective et une responsabilité morale ».

Une vision encadrée par la loi et tournée vers le long terme

Présentant le contenu du document, le professeur Alastaire Séna Alinsato, président du comité technique de pilotage, a expliqué que la Vision repose sur « neuf (09) orientations stratégiques » et quatre (04) piliers : la paix, la bonne gouvernance, la prospérité et le rayonnement.

Elle s’appuie sur « une croissance économique soutenue », un niveau élevé d’investissement et « une transformation structurelle profonde de l’économie ».

La Vision est également adossée à un cadre légal contraignant.

Elle est instituée par la loi n°2025-16 du 16 juillet 2025 et prévoit des mécanismes stricts de suivi, d’évaluation et de redevabilité, avec transmission régulière des rapports au Parlement.

Patrice Talon a insisté sur la nécessité de rompre avec l’improvisation. « Bâtir un pays nécessite un travail rigoureux, assidu et persévérant. (...) Cela ne s’accomode ni de précipitation ni de facilité », a déclaré le président de la République.

Le chef de l’État a rappelé les réformes engagées depuis 2016. « Nous avons eu raison d’épouser la rigueur et le sérieux au travail, puisque les avancées sont visibles, tangibles et vécues », a-t-il affirmé. « Elles se lisent dans la dignité retrouvée, dans l’espoir qui renaît ». Mais, a-t-il ajouté, « gouverner, ce n’est pas seulement transformer le présent ». « C’est aussi et surtout préparer l’avenir ».

Pour Patrice Talon, l’adoption de la Vision 2060 traduit « un choix responsable ». « Celui de penser au-delà de l’urgence, de planifier au-delà des mandats et d’inscrire l’action publique dans le temps long », a-t-il dit. « Cette Vision n’est pas un simple document. Elle est un serment, un engagement, un cap », a poursuivi le président. Elle doit devenir « notre boussole commune ».

Le chef de l’Etat a enfin lancé un appel à l’ensemble des acteurs. « Le développement n’est jamais l’œuvre d’un homme », a-t-il conclu, invitant institutions, collectivités, entreprises et citoyens à prendre leur part de ce grand chantier.

Marc MENSAH

3 février 2026 par ,