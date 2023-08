Talon invité surprise à "La Saga des Agodjiés"

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a marqué de sa présence au concert "La Saga des Agodjiés", ce vendredi 04 août 2023, sur l’esplanade de l’Amazone à Cotonou.

Patrice Talon aux côtés des citoyens sortis massivement pour prendre part au concert "La Saga des Agodjiés". Les ministres Jean-Michel Abimbola du Tourisme, de la Culture et des Arts et Oswald Homeky des Sports ont aussi marqué de leur présence à cet événement organisé dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l’ndépendance du Bénin.

La star béninoise Angélique Kidjo et les artistes amazones (Zeynab, Pépé Oleka, Sessimè, sœurs Tériba, Fanny et autres) ont offert un beau concert aux spectateurs.

L’invité surprise de la soirée a été le président Patrice Talon, qui a assisté pendant quelques minutes au spectacle debout au milieu de la foule.

A.A.A

6 août 2023 par