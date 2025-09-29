mardi, 30 septembre 2025 -

Conférence internationale sur la nutrition à Cotonou

Talon expose les actions menées par le Bénin pour une alimentation saine




La première Conférence Internationale sur la Nutrition s’est ouverte, samedi 27 septembre 2025, à Cotonou au Sofitel Marina. Sous la conduite du Président de la République, Monsieur Patrice TALON, l’évènement à réuni quelques leaders internationaux, des experts, des partenaires techniques et financiers. Ce rassemblement a pour but d’apporter des solutions nouvelles pour surmonter les défis de la nutrition et de la sécurité alimentaire.

« La santé, l’éducation et la productivité des générations futures dépendent de notre capacité à garantir à chaque enfant, chaque femme et chaque homme une alimentation saine et équilibrée », a déclaré le chef de l’État, à l’ouverture de la conférence.
Le président Patrice Talon rappelle à tous que la nutrition est un facteur essentiel du développement humain. En tenant compte du développement cognitif, le Bénin n’a pas manqué de démontrer son engagement pour la qualité de la nutrition. C’est dans ce sens qu’il ajoute : « Nourrir nos enfants n’est pas une option, c’est un impératif ».

Les travaux de cette conférence permettront d’identifier les moyens d’action concrètes et durables, en renforçant la gouvernance nationale à l’implication accrue des communautés locales, en passant par une meilleure coopération entre les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture. « La lutte contre la malnutrition est une responsabilité partagée. Aucun pays ne peut, à lui seul, faire face aux défis que pose ce fléau », a-t-il rappelé.

Le Président Talon n’a pas manquer de souligner les efforts déjà entrepris par le Bénin à travers notamment le Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré (PNASI), qui assure chaque jour un repas de qualité à des centaines de milliers d’écoliers, ainsi que la création de l’Agence Nationale de l’Alimentation et de la Nutrition (ANAN), chargée de coordonner les politiques publiques dans le secteur. Le chef de l’Etat a notamment insisté sur la nécessité d’intensifier les partenariats et la coopération internationale, afin de mobiliser des ressources financières et techniques à la hauteur des enjeux.
Par son implication, le Bénin se positionne comme un acteur majeur dans la recherche de solution pour une meilleure nutrition dans le monde surtout sur le continent africain.

Marina HOUENOU(Stag)

29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




