dimanche, 11 janvier 2026

Scrutin législatif et communal de 2026

Talon et son épouse accomplissent leur devoir civique




Le chef de l’Etat Patrice Talon et son épouse ont voté comme à l’accoutumée, à l’Ecole primaire publique (Epp) Charles Guillot de Zongo ce dimanche 11 janvier 2026.

Les Béninois élisent ce dimanche 11 janvier 2026, les 109 députés de la 10e législature et les 1815 futurs conseillers communaux et municipaux. Les opérations de vote sont en cours sur toute l’étendue du territoire national ; et les citoyens sont appelés à accomplir leur devoir civique.
Le chef de l’Etat, Patrie Talon, premier citoyen du pays, a donné l’exemple en faisant son vote dans la matinée de ce dimanche.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’il a été accueilli avec son épouse à l’EPP Charles Guillot de Zongo, son centre de vote habituel. Voter selon Patrice Talon, n’est pas seulement un droit, c’est avant tout un devoir citoyen essentiel pour la consolidation du modèle démocratique au Bénin. « Aujourd’hui, c’est le début d’une vie meilleure. Le meilleur est à venir et notre espérance sur cette terre est que chaque jour soit meilleur que les jours précédents », a déclaré le président de la République après avoir exprimé son suffrage. « Demain sera encore meilleur qu’aujourd’hui », a-t-il insisté.
Les opérations de vote ce dimanche 11 janvier, vont durer 10 heures de temps en raison du couplage communal et législatif.

F. A. A.

11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




