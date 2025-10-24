vendredi, 24 octobre 2025 -

1263 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Dialogue de sortie de crise

Talon reçoit Yayi, aucune déclaration publique après la rencontre




La rencontre annoncée entre le président Patrice Talon et son prédécesseur,Thomas Boni Yayi, s’est tenue ce vendredi matin à Cotonou. Mais aucune déclaration publique après la rencontre.

Le face-à-face Talon-Yayi intervenant au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle et du rejet par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) de la candidature duo du parti présidé par l’ex président Yayi Boni, a eu lieu dans la matinée de ce vendredi 24 octobre 2025. Mais à la fin de la rencontre, aucune déclaration n’a été rendue publique.

Le communiqué publié la veille par Thomas Boni Yayi rappelait que “c’est dans le dialogue que nous pourrons organiser des élections générales inclusives, transparentes et paisibles.”

Le tête-à-tête de ce vendredi entre le président Talon et son prédécesseur s’inscrit dans la volonté affichée par les deux personnalités pour décrisper la tension politique à la veille des élections générales de 2026.

L’opinion publique est dans l’attente des suites concrètes de cette entrevue, perçue comme un signe d’apaisement après le rejet des dossiers du duo candidat de Les Démocrates, principal de l’opposition, à la présidentielle de 2026.

M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Rien n’a filtré de la rencontre Talon -Yayi


24 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La rencontre entre Yayi et Talon a eu lieu ce vendredi matin. Aucune (…)
Lire la suite

Les raisons du naufrage LD


24 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Par sa décision, en se déclarant incompétente pour connaître du (…)
Lire la suite

YAYI chez TALON pour un « dialogue direct et républicain »


24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la République, Boni YAYI, président du parti Les (…)
Lire la suite

Le président Talon entame des concertations avec l’UP-R


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a engagé une série de concertations (…)
Lire la suite

Le duo Hounkpè-Hounwanou investi pour la présidentielle 2026


19 octobre 2025 par Marc Mensah
La Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a présenté aux militants (…)
Lire la suite

Michel Sodjinou charge Boni Yayi et dénonce "le mensonge organisé"


19 octobre 2025 par Marc Mensah
Dans une déclaration rendue publique ce dimanche 19 octobre 2025, le (…)
Lire la suite

La Cour d’Appel somme Boni Yayi de restituer la fiche de parrainage de (…)


18 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La crise politique qui oppose le parti Les Démocrates et le député (…)
Lire la suite

Les Démocrates assignent à leur tour Francois Sodjinou en appel


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le feuilleton autour des parrainages du parti ‘’Les Démocrates’’ (…)
Lire la suite

Le procès de JULIEN KANDE KANSOU renvoyé au 27 Janvier 2026


17 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’opposant poursuivi pour harcèlement par le biais d’un système (…)
Lire la suite

Les Démocrates récusent le verdict du tribunal de Cotonou


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le parti ‘’Les Démocrates’’ a réagi ce jeudi 16 octobre 2025, lors (…)
Lire la suite

Les griefs du 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗦𝗢𝗗𝗝𝗜𝗡𝗢𝗨 contre les 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶.


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le député Francois Sodjinou a refusé de donner son parrainage au duo de (…)
Lire la suite

Liste des duos de candidats déclarés pour la présidentielle 2026


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
À travers une décision en date du 15 octobre 2025, le président de la (…)
Lire la suite

Les fissures du parti Les Démocrates au grand jour


15 octobre 2025 par Marc Mensah
La crise couvait depuis plusieurs semaines au sein du principal parti (…)
Lire la suite

Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo installé


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo a été installé, jeudi 9 (…)
Lire la suite

L’étude de fond des dossiers des duos débute ce mercredi


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) débute, ce mercredi (…)
Lire la suite

120 idées du collectif ‘’Wadagni Président’’ pour faire encore gagner (…)


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Collectif Wadagni Président a rendu public son manifeste intitulé « (…)
Lire la suite

La Cena invalide la fiche de parrainage du député Sodjinou


14 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Déférent à la décision du juge des référés en date du 13 octobre sur (…)
Lire la suite

Voici l’analyse de Gilles Badet sur la décision du parrainage


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
« La liberté du parrain dans l’élection présidentielle au Bénin : (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires