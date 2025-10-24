Talon reçoit Yayi, aucune déclaration publique après la rencontre

La rencontre annoncée entre le président Patrice Talon et son prédécesseur,Thomas Boni Yayi, s’est tenue ce vendredi matin à Cotonou. Mais aucune déclaration publique après la rencontre.

Le face-à-face Talon-Yayi intervenant au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle et du rejet par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) de la candidature duo du parti présidé par l’ex président Yayi Boni, a eu lieu dans la matinée de ce vendredi 24 octobre 2025. Mais à la fin de la rencontre, aucune déclaration n’a été rendue publique.

Le communiqué publié la veille par Thomas Boni Yayi rappelait que “c’est dans le dialogue que nous pourrons organiser des élections générales inclusives, transparentes et paisibles.”

Le tête-à-tête de ce vendredi entre le président Talon et son prédécesseur s’inscrit dans la volonté affichée par les deux personnalités pour décrisper la tension politique à la veille des élections générales de 2026.

L’opinion publique est dans l’attente des suites concrètes de cette entrevue, perçue comme un signe d’apaisement après le rejet des dossiers du duo candidat de Les Démocrates, principal de l’opposition, à la présidentielle de 2026.

M. M.

