Talon et Touray discutent des défis des pays de la CEDEAO

Le président béninois Patrice Talon a reçu en audience Omar Alieu Touray, président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Les deux personnalités ont eu un entretien en marge de la réunion des ministres du commerce des Etats du corridor Abidjan-Lagos (Bénin, Ghana, Côte d’Ivoire, Nigeria et Togo) tenue du 4 au 6 octobre 2023 à Cotonou.

Omar Alieu Touray, président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le président Patrice Talon ont échangé à Cotonou sur « les défis de l’heure de notre communauté », selon un communiqué de la CEDEAO.

L’audience s’est tenue lors du séjour au Bénin du président de la Commission de la CEDEAO du 4 au 6 octobre 2023 dans le cadre de la réunion des ministres du commerce des Etats du corridor Abidjan-Lagos (Bénin, Ghana, Côte d’Ivoire, Nigeria et Togo).

Plusieurs autres sujets dont la crise au Niger ont été abordés au cours du tête-à-tête entre le président béninois Patrice Talon et Omar Alieu Touray, président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Omar Alieu Touray a rendu visite au Ministre d’Etat béninois en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et au ministre des Affaires étrangères, Shegun Bakari, avant le tête-à-tête avec le chef de l’Etat Patrice Talon.

10 octobre 2023